По същество: Лена Бориславова се явява пред съда по делото „Корал“

Делото срещу Лена Бориславова за документна измама по случая със сдружение „Да запазим Корал“ продължава днес, 18 ноември, с разглеждане по същество.

- Реклама -

Процесът започна отначало през лятото заради смяна на съдията по делото.

За какво е обвинена Бориславова

Депутатката е обвинена, че през май 2021 г. съзнателно е използвала неистински частни документи, представени като подписани от членове на сдружението, въпреки че подписите не били техни.

Документите са били подадени в Агенцията по вписванията, за да се установи, че Кирил Петков е отписан редовно като член на „Да запазим Корал“.

Сигналът срещу нея е подаден през април 2024 г. от председателя на сдружението Атанас Русев.

Бориславова доброволно се отказа от депутатския си имунитет, за да може делото да започне.

Възможни наказания

По закон обвинението предвижда до 2 години затвор, но съдът вече уточни, че:

Бориславова има чисто съдебно минало ;

; няма причинени имуществени вреди ;

; затвор не се очаква;

При евентуална присъда „виновна“, наказанието почти сигурно ще бъде глоба, а не лишаване от свобода.