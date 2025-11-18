НА ЖИВО
      вторник, 18.11.25
          По същество: Лена Бориславова се явява пред съда по делото „Корал"

          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Делото срещу Лена Бориславова за документна измама по случая със сдружение „Да запазим Корал“ продължава днес, 18 ноември, с разглеждане по същество.

          Процесът започна отначало през лятото заради смяна на съдията по делото.

          За какво е обвинена Бориславова

          Депутатката е обвинена, че през май 2021 г. съзнателно е използвала неистински частни документи, представени като подписани от членове на сдружението, въпреки че подписите не били техни.

          Документите са били подадени в Агенцията по вписванията, за да се установи, че Кирил Петков е отписан редовно като член на „Да запазим Корал“.

          Сигналът срещу нея е подаден през април 2024 г. от председателя на сдружението Атанас Русев.

          Бориславова доброволно се отказа от депутатския си имунитет, за да може делото да започне.

          Делото „Корал“: Процесът срещу Лена Бориславова започва след месец Делото „Корал“: Процесът срещу Лена Бориславова започва след месец

          Възможни наказания

          По закон обвинението предвижда до 2 години затвор, но съдът вече уточни, че:

          • Бориславова има чисто съдебно минало;
          • няма причинени имуществени вреди;
          • затвор не се очаква;

          При евентуална присъда „виновна“, наказанието почти сигурно ще бъде глоба, а не лишаване от свобода.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Четири комисии разглеждат бюджет 2026

          Никола Павлов -
          Четири парламентарни комисии разглеждат днес на първо четене проектобюджета за 2026 г. — по бюджет и финанси, здравеопазване, транспорт и социална политика, сочи дневният...
          Икономика

          Нов закон въвежда единен е-билет за автобус, влак и самолет в България

          Владимир Висоцки -
          Министерството на транспорта и съобщенията представи за обществено обсъждане проект на нов Закон за обществения транспорт, който цели да реформира изцяло сектора. С документа...
          Икономика

          Анализ на цените на горивата: България сред най-евтините на Балканите

          Владимир Висоцки -
          Сравнителен анализ на цените на горивата в България и съседните балкански държави показва, че страната ни предлага едни от най-ниските цени в региона. Проучване...

