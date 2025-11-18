Полша обвини Русия за взрива на железопътната връзка с Украйна

Полското следствие подозира, че руското разузнаване е организаторът на инцидентите, които извадиха от строя участък от железопътната линия, свързваща Варшава и Жешув. Това заяви Яцек Добржински, говорител на полския министър на сигурността, цитиран от The Guardian.

- Реклама -

„Факт е, че всички индикации сочат към това… сега можем уверено да го наречем терористична атака, инициирана от разузнавателни служби от изток“, заяви той.

След това Добржински спомена Русия, говорейки за поверителността на разследването.

„Не мога да кажа на какъв етап са служителите, върху какво работят в момента, какви следи свързват и какво анализират. Руските разузнавателни служби биха искали много да получат тази информация: къде се намират нашите служители и в каква посока се движат“, каза служителят.

Полският министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш в интервю за Radio Zet потвърди медийни съобщения, че следователите изследват устройство, намерено близо до мястото на експлозията, което според тях е могло да бъде използвано за „записване на експлозията или наблюдение на мястото“ на детонацията. Според него „всички следи водят на изток, към Русия“.

„Едва когато престъпниците бъдат заловени, ще имаме абсолютна сигурност, но анализирайки всички събития, които се развиват в Полша и Европа, всички улики водят на изток, към Русия. Това е част от войната, която те водят срещу НАТО, срещу Европа, срещу нас – хибридна война, война, предназначена да се посеят безредици и страх. Това е стратегия за отслабване на Запада“, заяви Косиняк-Камиш.

Според съобщения в медиите, следователите са открили второ взривно устройство и видеозаписно оборудване близо до повредената зона. Разузнавателните агенции са проследили закупуването на две SIM карти, използвани за дистанционно детониране на експлозиви по линията Варшава-Люблин.