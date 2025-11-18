Посланикът на САЩ в НАТО: Европа трябва да стане по-агресивна по отношение на Русия

Посланикът на САЩ в НАТО Матю Уитакър смята, че Европейският съюз трябва да предприеме „по-агресивен“ подход към Русия. Той смята, че Европа трябва да продължи с плана си да използва замразени руски активи за финансиране на Украйна, съобщава Bloomberg.

- Реклама -

Уитакър посочи, че това би било „значителна стъпка“ за запазване на финансирането на Киев за „няколко години“ напред, както икономически, така и военно.

„Но мисля, че това също така сигнализира за нова стъпка – по-агресивна Европа. Сега е моментът да действат смело“, заяви той в Берлин.

Европа се опитва да се споразумее за използването на замразени руски средства за финансиране на репарационен заем от 140 милиарда евро за Украйна. Белгия, която държи по-голямата част от руските средства чрез Euroclear, се противопоставя на плана.

По-рано беше съобщено, че президентът на САЩ Доналд Тръмп ще подкрепи законопроект на Конгреса за налагане на санкции срещу държави, които правят бизнес с Русия. Но само ако изрично му предостави последната дума по евентуални ограничителни мерки.