НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 18.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Посланикът на САЩ в НАТО: Европа трябва да стане по-агресивна по отношение на Русия

          1
          28
          Матю Уитакър
          Матю Уитакър
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Посланикът на САЩ в НАТО Матю Уитакър смята, че Европейският съюз трябва да предприеме „по-агресивен“ подход към Русия. Той смята, че Европа трябва да продължи с плана си да използва замразени руски активи за финансиране на Украйна, съобщава Bloomberg.

          - Реклама -

          Уитакър посочи, че това би било „значителна стъпка“ за запазване на финансирането на Киев за „няколко години“ напред, както икономически, така и военно.

          „Но мисля, че това също така сигнализира за нова стъпка – по-агресивна Европа. Сега е моментът да действат смело“, заяви той в Берлин.

          Европа се опитва да се споразумее за използването на замразени руски средства за финансиране на репарационен заем от 140 милиарда евро за Украйна. Белгия, която държи по-голямата част от руските средства чрез Euroclear, се противопоставя на плана.

          По-рано беше съобщено, че президентът на САЩ Доналд Тръмп ще подкрепи законопроект на Конгреса за налагане на санкции срещу държави, които правят бизнес с Русия. Но само ако изрично му предостави последната дума по евентуални ограничителни мерки.

          Посланикът на САЩ в НАТО Матю Уитакър смята, че Европейският съюз трябва да предприеме „по-агресивен“ подход към Русия. Той смята, че Европа трябва да продължи с плана си да използва замразени руски активи за финансиране на Украйна, съобщава Bloomberg.

          - Реклама -

          Уитакър посочи, че това би било „значителна стъпка“ за запазване на финансирането на Киев за „няколко години“ напред, както икономически, така и военно.

          „Но мисля, че това също така сигнализира за нова стъпка – по-агресивна Европа. Сега е моментът да действат смело“, заяви той в Берлин.

          Европа се опитва да се споразумее за използването на замразени руски средства за финансиране на репарационен заем от 140 милиарда евро за Украйна. Белгия, която държи по-голямата част от руските средства чрез Euroclear, се противопоставя на плана.

          По-рано беше съобщено, че президентът на САЩ Доналд Тръмп ще подкрепи законопроект на Конгреса за налагане на санкции срещу държави, които правят бизнес с Русия. Но само ако изрично му предостави последната дума по евентуални ограничителни мерки.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Украински удари оставиха две трети от Донецка област без електричество

          Иван Христов -
          Близо две трети от жителите на контролираната от Русия част на Донецка област останаха без електричество след атака на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ),...
          Война

          ФСБ: Предотвратен е опит за покушение на Украйна срещу Сергей Шойгу

          Иван Христов -
          Федералната служба за сигурност (ФСБ) на Русия  обяви ареста на трима души, заподозрени в планиране на опит за покушение срещу бившия министър на отбраната...
          Война

          Украински военен специалист: Русия може да реализира Покровско-Мирноградския сценарий в още един град

          Иван Христов -
          Руската армия иска да реализира за град Гуляйполе в Запорожка област сценария от Покровско-Мирноградската агломерация. Според украинския военен специалист Денис Попович, Русия иска да...

          1 коментар

          1. Колко е прав! Предложение: Да забранят на руснаците да ядат (например) сирене! Може и други неща да им забранят! Американците винаги имат право, и браво!

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions