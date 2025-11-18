НА ЖИВО
          Путин даде старт на строителството на атомния ледоразбивач „Сталинград"

          Атомен ледоразбивач Сталинград
          Атомен ледоразбивач Сталинград
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руският президент Владимир Путин даде старт на строителството на атомния ледоразбивач „Сталинград“ чрез видеоконферентна връзка, предава РИА Новости.

          „Уверен съм, че новият ледоразбивач „Сталинград“ ще носи с чест това гордо име. Работейки в суровите арктически условия, проправяйки си път през леда, той ще се превърне в пореден символ на таланта, силата и творческата енергия на нашия народ, способността му да поставя и реализира най-смелите планове и да упорства в най-трудните времена“, заяви държавният глава по време на церемонията.

          По-рано изпълнителният директор на „Росатом“ Алексей Лихачов обяви, че килът на новия руски сериен универсален атомен ледоразбивач проект 22220 „Сталинград“ ще бъде положен в Балтийската корабостроителница в Санкт Петербург през ноември. Събитието съвпада с 83-ата годишнина от началото на съветското контранастъпление при Сталинград по време на Втората световна война.

          Ледоразбивачите проект 22220 са най-големите и най-мощните в света, а основната им мисия е да осигурят целогодишна навигация в западната част на Арктика. Те са дълги над 173 метра, с максимален капацитет за разбиване на лед до три метра. Ледоразбивачите по проект 22220 могат да работят до седем години без презареждане с гориво. Те са екологично неутрални: работата на ядрени ледоразбивачи практически не произвежда емисии на въглероден диоксид.

          Използването на ледоразбивачите от този тип позволява ефективно да се поддържа корабоплаването по Северния морски път и работа в плитките води на река Енисей и Обския залив.

          Политика

          От последните минути: Конституционният съд с решение за референдума на Радев

          Георги Петров -
          Конституционният съд постанови, че председателят на Народното събрание няма право еднолично да преценява дали са изпълнени законовите условия за произвеждане на национален референдум. Това...
          Война

          Украинци са взривили железопътната линия в Полша, според Туск са действали по нареждане на Русия

          Иван Христов -
          Граждани на Украйна са взривили железопътната линия в Полша. Това заяви полският премиер Доналд Туск във вторник. Според него украинците са действали по указания от...
          Война

          Полша обвини Русия за взрива на железопътната връзка с Украйна

          Иван Христов -
          Полското следствие подозира, че руското разузнаване е организаторът на инцидентите, които извадиха от строя участък от железопътната линия, свързваща Варшава и Жешув. Това заяви...

