Руският президент Владимир Путин даде старт на строителството на атомния ледоразбивач „Сталинград“ чрез видеоконферентна връзка, предава РИА Новости.

„Уверен съм, че новият ледоразбивач „Сталинград“ ще носи с чест това гордо име. Работейки в суровите арктически условия, проправяйки си път през леда, той ще се превърне в пореден символ на таланта, силата и творческата енергия на нашия народ, способността му да поставя и реализира най-смелите планове и да упорства в най-трудните времена“, заяви държавният глава по време на церемонията.

По-рано изпълнителният директор на „Росатом“ Алексей Лихачов обяви, че килът на новия руски сериен универсален атомен ледоразбивач проект 22220 „Сталинград“ ще бъде положен в Балтийската корабостроителница в Санкт Петербург през ноември. Събитието съвпада с 83-ата годишнина от началото на съветското контранастъпление при Сталинград по време на Втората световна война.

Ледоразбивачите проект 22220 са най-големите и най-мощните в света, а основната им мисия е да осигурят целогодишна навигация в западната част на Арктика. Те са дълги над 173 метра, с максимален капацитет за разбиване на лед до три метра. Ледоразбивачите по проект 22220 могат да работят до седем години без презареждане с гориво. Те са екологично неутрални: работата на ядрени ледоразбивачи практически не произвежда емисии на въглероден диоксид.

Използването на ледоразбивачите от този тип позволява ефективно да се поддържа корабоплаването по Северния морски път и работа в плитките води на река Енисей и Обския залив.