НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 18.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Радев награди трима военнослужещи за празника на Сухопътните войски: Укрепвате победоносния дух на българската пехота

          2
          46
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Двама действащи военнослужещи и един генерал от резерва бяха удостоени с Почетния знак на президента на Република България от държавния глава и върховен главнокомандващ Румен Радев. Награждаването се проведе на официална церемония в Президентството по повод Деня на Сухопътните войски – 19 ноември.

          - Реклама -

          Кои са отличените

          Почетния знак получиха:

          • генерал-лейтенант от резерва Захарин Илиев
          • подполковник Иван Иванов – отличието прие бригаден генерал Мирослав Костадинов, тъй като Иванов е на мисия зад граница
          • ефрейтор 1-ви клас Васил Марков

          Президентът поздрави военнослужещите и подчерта значимия им принос към националната сигурност, както и професионализма, с който са служили и служат в Българската армия.

          Поглед отвътре: Ден на отворените врати в Сухопътните войски Поглед отвътре: Ден на отворените врати в Сухопътните войски

          „За мен е чест в навечерието на празника да отлича наши военнослужещи и генерал от резерва за достойния им професионален път… С вашата подготовка, смелост и отдаденост носите и укрепвате победоносния дух на българската пехота“, каза държавният глава.

          Оценка за генерал-лейтенант Захарин Илиев

          Румен Радев определи Илиев като „пример за български офицер, професионалист и родолюбец“. Той отбеляза дългогодишната му служба – от командир на взвод до командващ Сухопътните войски и заместник-началник на Генералния щаб.

          Илиев изрази благодарност за отличието и подчерта важността от модернизация и подготовка на личния състав предвид динамичната среда за сигурност.

          За подполковник Иван Иванов

          Подполковник Иванов служи в състава на Втора Тунджанска механизирана бригада. Той е ръководил операции по гасене на горски пожари в Ямболско, като е координирал успешно взаимодействието между армията, МВР, местните власти и доброволци.

          За ефрейтор 1-ви клас Васил Марков

          Марков е част от бригадното командване в Благоевград. Отличен е за високата си подготовка и участието си в потушаването на множество пожари – сред тях пожарите край селата Илинденци и Горно Осеново, където е помогнал да се предотврати разрастването на бедствието.

          Пресъздадоха славната битка при Сливница Пресъздадоха славната битка при Сливница

          Присъствие на курсантите

          На церемонията присъстваха и курсанти от НВУ „Васил Левски“. Президентът подчерта, че приемствеността между поколенията е ключът към силата на пехотата:

          „Силата на нашата армия винаги е била в традициите и приемствеността.“

          Двама действащи военнослужещи и един генерал от резерва бяха удостоени с Почетния знак на президента на Република България от държавния глава и върховен главнокомандващ Румен Радев. Награждаването се проведе на официална церемония в Президентството по повод Деня на Сухопътните войски – 19 ноември.

          - Реклама -

          Кои са отличените

          Почетния знак получиха:

          • генерал-лейтенант от резерва Захарин Илиев
          • подполковник Иван Иванов – отличието прие бригаден генерал Мирослав Костадинов, тъй като Иванов е на мисия зад граница
          • ефрейтор 1-ви клас Васил Марков

          Президентът поздрави военнослужещите и подчерта значимия им принос към националната сигурност, както и професионализма, с който са служили и служат в Българската армия.

          Поглед отвътре: Ден на отворените врати в Сухопътните войски Поглед отвътре: Ден на отворените врати в Сухопътните войски

          „За мен е чест в навечерието на празника да отлича наши военнослужещи и генерал от резерва за достойния им професионален път… С вашата подготовка, смелост и отдаденост носите и укрепвате победоносния дух на българската пехота“, каза държавният глава.

          Оценка за генерал-лейтенант Захарин Илиев

          Румен Радев определи Илиев като „пример за български офицер, професионалист и родолюбец“. Той отбеляза дългогодишната му служба – от командир на взвод до командващ Сухопътните войски и заместник-началник на Генералния щаб.

          Илиев изрази благодарност за отличието и подчерта важността от модернизация и подготовка на личния състав предвид динамичната среда за сигурност.

          За подполковник Иван Иванов

          Подполковник Иванов служи в състава на Втора Тунджанска механизирана бригада. Той е ръководил операции по гасене на горски пожари в Ямболско, като е координирал успешно взаимодействието между армията, МВР, местните власти и доброволци.

          За ефрейтор 1-ви клас Васил Марков

          Марков е част от бригадното командване в Благоевград. Отличен е за високата си подготовка и участието си в потушаването на множество пожари – сред тях пожарите край селата Илинденци и Горно Осеново, където е помогнал да се предотврати разрастването на бедствието.

          Пресъздадоха славната битка при Сливница Пресъздадоха славната битка при Сливница

          Присъствие на курсантите

          На церемонията присъстваха и курсанти от НВУ „Васил Левски“. Президентът подчерта, че приемствеността между поколенията е ключът към силата на пехотата:

          „Силата на нашата армия винаги е била в традициите и приемствеността.“

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          ВНИМАНИЕ: Оранжев код за опасно време утре

          Никола Павлов -
          Националният институт по метеорология и хидрология издаде оранжев и жълт код за опасни количества валежи в няколко области на страната за сряда. Очакват се...
          Политика

          Спецов и ръководството на държавата гарантират стабилността на „Лукойл Нефтохим Бургас“

          Георги Петров -
          Особеният управител на българските дружества от Групата „ЛУКОЙЛ“ Румен Спецов проведе работна среща с колектива на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД. В разговора участваха министърът...
          Правосъдие

          За 150 кг марихуана: Съдът наложи 5000 парична гаранция на столичанин

          Никола Павлов -
          Софийският апелативен съд промени мярката за неотклонение на Борис Кацарски (46 г.), обвиняем по делото за 150 кг марихуана, открити в имот в столичния...

          2 КОМЕНТАРА

          1. Радев взе да стяга ПЕХОТАТА,едно позабравено от десетилетия понятие,що така си го припомни внезапно и по чие внушение?А мобилизация,де!И юруш към Украйна.Него последно време взеха да го превъзнасят като народен реформатор,противник на мафията,против шиши-боко и изобщо взеха пропагандно да го издигат като балон .,щял да прави партия,поредния патриотичен ПРОЕКТ,защо не взеха да сочат за пример Росен Миленов,който е нашия Че Гевара,но сам не може да направи революция,навремето с фидел Кастро са изкарали хиляди негри в планината Сиера Мадре и чак тогава са капичнали Батиста.а Радев е просто поредното мюре за народа,той е американски агент та дрънка,не му се връзвайте на акъла,чуйте го само как декламира високопарно,човек от народа така ли говори?

          2. Г-н Радев, къде е този победоносен дух на българската армия? Стига с тези тиквени медали, отдавна царят е гол, обаче ние си раздаваме награди и ордени.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions