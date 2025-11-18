Радев награди трима военнослужещи за празника на Сухопътните войски: Укрепвате победоносния дух на българската пехота

Двама действащи военнослужещи и един генерал от резерва бяха удостоени с Почетния знак на президента на Република България от държавния глава и върховен главнокомандващ Румен Радев. Награждаването се проведе на официална церемония в Президентството по повод Деня на Сухопътните войски – 19 ноември.
Кои са отличените
Почетния знак получиха:
генерал-лейтенант от резерва Захарин Илиев
подполковник Иван Иванов – отличието прие бригаден генерал Мирослав Костадинов, тъй като Иванов е на мисия зад граница
ефрейтор 1-ви клас Васил Марков
Президентът поздрави военнослужещите и подчерта значимия им принос към националната сигурност, както и професионализма, с който са служили и служат в Българската армия.
Оценка за генерал-лейтенант Захарин Илиев
Румен Радев определи Илиев като „пример за български офицер, професионалист и родолюбец“. Той отбеляза дългогодишната му служба – от командир на взвод до командващ Сухопътните войски и заместник-началник на Генералния щаб.
Илиев изрази благодарност за отличието и подчерта важността от модернизация и подготовка на личния състав предвид динамичната среда за сигурност.
За подполковник Иван Иванов
Подполковник Иванов служи в състава на Втора Тунджанска механизирана бригада. Той е ръководил операции по гасене на горски пожари в Ямболско, като е координирал успешно взаимодействието между армията, МВР, местните власти и доброволци.
За ефрейтор 1-ви клас Васил Марков
Марков е част от бригадното командване в Благоевград. Отличен е за високата си подготовка и участието си в потушаването на множество пожари – сред тях пожарите край селата Илинденци и Горно Осеново, където е помогнал да се предотврати разрастването на бедствието.
Присъствие на курсантите
На церемонията присъстваха и курсанти от НВУ „Васил Левски“. Президентът подчерта, че приемствеността между поколенията е ключът към силата на пехотата:
