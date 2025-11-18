РЕКОРД: Полицаи от 5 града гониха 100 км пиян шофьор

Зрелищно и опасно преследване в нощните часове се разигра между Дългопол и варненското село Ягнилово, след като пиян шофьор на BMW отказа да спре на подадени от полицията сигнали.
Как започва всичко
Малко след полунощ в полицията в Дългопол постъпва сигнал за водач, потеглил към Провадия след употреба на алкохол. При опит да бъде спрян, мъжът не се подчинява на светлинните и звукови сигнали и започва бягство.
100 километра преследване и пет екипа след него
Преследването продължава около 100 км, като в него се включват пет полицейски екипа от:
Дългопол
Провадия
Нови пазар
Шумен
Девня
Екипите са координирани от оперативната дежурна част на ОДМВР–Варна.
Заради опасно висока скорост и риск за живота на водача не са използвани шипове или други принудителни средства.
Краят в село Ягнилово
Гонката завършва, когато автомобилът самокатастрофира в района на Ягнилово. Проверка с дрегер установява 2,29 промила алкохол в кръвта на водача. И той, и спътникът му са били във видимо нетрезво състояние.
По случая е образувано досъдебно производство.
Кой е шофьорът?
Справка на МВР показва, че 33-годишният мъж от село Есеница, област Шумен, е:
криминално проявен
със 13 акта (АУАН)
с 21 фиша по Закона за движение по пътищата
Браво бе,само така,отсега нататък все такива случки ще се коментират,ще ни занимават и какви зрелища представляват,гарантирано от доблестното мвр с министерски заплати.А моя милост не мога да си изкарам ни кола,ни мотор на пътя заради разбойническия данък ГО и тям подобни масрафи повече от 10г,с книжка от1985г.,без актове или забележки и за срамота се тътря с велосипед,как ви се вижда,на няколко пъти се отървавам по чудо от умишлено убийство от цигански талиги,излиза ,че сме във военно положение,на фронта в Украйна човек има повече шансове да оцелее,само пият шофьор не ме е засичал.