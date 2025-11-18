НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 18.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКрими

          РЕКОРД: Полицаи от 5 града гониха 100 км пиян шофьор

          1
          69
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Зрелищно и опасно преследване в нощните часове се разигра между Дългопол и варненското село Ягнилово, след като пиян шофьор на BMW отказа да спре на подадени от полицията сигнали.

          - Реклама -

          Как започва всичко

          Малко след полунощ в полицията в Дългопол постъпва сигнал за водач, потеглил към Провадия след употреба на алкохол. При опит да бъде спрян, мъжът не се подчинява на светлинните и звукови сигнали и започва бягство.

          100 километра преследване и пет екипа след него

          Преследването продължава около 100 км, като в него се включват пет полицейски екипа от:

          • Дългопол
          • Провадия
          • Нови пазар
          • Шумен
          • Девня

          Екипите са координирани от оперативната дежурна част на ОДМВР–Варна.

          Пил водка от обяд: мъж с рекордни 4,23 промила хванат зад волана Пил водка от обяд: мъж с рекордни 4,23 промила хванат зад волана

          Заради опасно висока скорост и риск за живота на водача не са използвани шипове или други принудителни средства.

          Краят в село Ягнилово

          Гонката завършва, когато автомобилът самокатастрофира в района на Ягнилово. Проверка с дрегер установява 2,29 промила алкохол в кръвта на водача. И той, и спътникът му са били във видимо нетрезво състояние.

          По случая е образувано досъдебно производство.

          Кой е шофьорът?

          Справка на МВР показва, че 33-годишният мъж от село Есеница, област Шумен, е:

          • криминално проявен
          • със 13 акта (АУАН)
          • с 21 фиша по Закона за движение по пътищата

          Зрелищно и опасно преследване в нощните часове се разигра между Дългопол и варненското село Ягнилово, след като пиян шофьор на BMW отказа да спре на подадени от полицията сигнали.

          - Реклама -

          Как започва всичко

          Малко след полунощ в полицията в Дългопол постъпва сигнал за водач, потеглил към Провадия след употреба на алкохол. При опит да бъде спрян, мъжът не се подчинява на светлинните и звукови сигнали и започва бягство.

          100 километра преследване и пет екипа след него

          Преследването продължава около 100 км, като в него се включват пет полицейски екипа от:

          • Дългопол
          • Провадия
          • Нови пазар
          • Шумен
          • Девня

          Екипите са координирани от оперативната дежурна част на ОДМВР–Варна.

          Пил водка от обяд: мъж с рекордни 4,23 промила хванат зад волана Пил водка от обяд: мъж с рекордни 4,23 промила хванат зад волана

          Заради опасно висока скорост и риск за живота на водача не са използвани шипове или други принудителни средства.

          Краят в село Ягнилово

          Гонката завършва, когато автомобилът самокатастрофира в района на Ягнилово. Проверка с дрегер установява 2,29 промила алкохол в кръвта на водача. И той, и спътникът му са били във видимо нетрезво състояние.

          По случая е образувано досъдебно производство.

          Кой е шофьорът?

          Справка на МВР показва, че 33-годишният мъж от село Есеница, област Шумен, е:

          • криминално проявен
          • със 13 акта (АУАН)
          • с 21 фиша по Закона за движение по пътищата

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          Апелативният съд потвърди ареста на четиримата обвинени в източване на гориво от „Лукойл“

          Георги Петров -
          Апелативният съд – Пловдив потвърди решението на Окръжния съд в Стара Загора и остави в ареста четиримата мъже, обвинени в организирано източване на дизелово...
          Общество

          По-големи и по-здрави контейнери за разделно събиране идват в „Средец“

          Георги Петров -
          Стартирa подмяната на всички 240 контейнера за разделно събиране на отпадъци от опаковки в район „Средец“. Новите съдове са с по-голям обем, по-широки отвори,...
          Общество

          Стотици изпратиха Алена

          Никола Павлов -
          Стотици роднини, приятели, последователи и колеги се сбогуваха със Светлана Тилкова – Алена, която почина на 16 ноември вследствие на усложнения след прекаран COVID....

          1 коментар

          1. Браво бе,само така,отсега нататък все такива случки ще се коментират,ще ни занимават и какви зрелища представляват,гарантирано от доблестното мвр с министерски заплати.А моя милост не мога да си изкарам ни кола,ни мотор на пътя заради разбойническия данък ГО и тям подобни масрафи повече от 10г,с книжка от1985г.,без актове или забележки и за срамота се тътря с велосипед,как ви се вижда,на няколко пъти се отървавам по чудо от умишлено убийство от цигански талиги,излиза ,че сме във военно положение,на фронта в Украйна човек има повече шансове да оцелее,само пият шофьор не ме е засичал.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions