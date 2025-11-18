НА ЖИВО
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Рекорд за Ноле – Джокович с 16 сезона в топ 4 на класацията на ATP

          Половината от съответните кампании сърбинът завършва на върха, което също е най-добро постижение

          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Новак Джокович ще завърши 2025 година с пореден рекорд в кариерата си. След края на настоящия сезон стана ясно, че сърбинът се нарежда на четвъртата позиция след Алкарас, Синер и Зверев.

          24-кратният шампион в турнирите от Големия шлем поделяше първото място по брой завършеци в топ 4 на мъжкия тенис с Роджър Федерер и Рафаел Надал. И тримата бяха с по 15, но тази кампания Джокера се превърна в рекордьор, като има и най-много сезони в топ 5 – 17.

          От 2007-а насам, когато Ноле приключва годината трети, той не е бил в топ 4 само през 2017, 2022 и 2024. Половината от 16-те сезона в топ 4, Джокович е завършвал на върха, което също е рекорд.

          През тази година той грабна юбилейната си титла номер 100 в Женева, а наскоро триумфира и в Атина. Джокович стигна полуфиналите и на четирите турнира от Шлема, но загуби всеки един от тях – Александър Зверев в Мелбърн, Яник Синер в Париж и Лондон, и Карлос Алкарас в Ню Йорк.

