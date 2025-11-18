Русия удари два железопътни обекта в Украйна, пораженията са критични

През нощта Русия е ударила железопътната инфраструктура в Днепър и няколко железопътни гари в Харковска област, съобщи Олексий Кулеба, вицепремиер по възстановяването на Украйна и министър на развитието на общностите и териториите, предава УНИАН.

Според него крайградското депо, обслужващо пътнически влакове в Днепропетровска област, е претърпяло критични щети от десетки безпилотни летателни апарати.

„Това е вторият път по време на голямата война, в който врагът нанася масирани удари срещу него. Главната ремонтна работилница е значително повредена. Железопътната гара в Днепър е повредена. Разчистването на развалините и оперативното възстановяване вече са започнали. Въпреки това сутрешните влакове от Днепър се движат по график“, отбеляза служителят.

Кулеба съобщи също, че Русия е ударила няколко железопътни гари в Харковска област.

„Железопътен работник е ранен в Берестин и е получил всички необходими медицински грижи. Вагоните и другата инфраструктура на четири гари са повредени. Терористичните атаки са насочени специално към унищожаване на логистичната система. Въпреки обстрела обаче, ние правим всичко възможно, за да поддържаме връзките между общностите и бързо да възстановим пълното обслужване във всички посоки“, отбеляза той.

Укрзализница съобщава, че в резултат на серия от масирани обстрели на град Днепър, пътническите влакове № 31 Запорожие-Перемишъл и № 119 Днепър-Холм са тръгнали със закъснение от приблизително 2,5 часа. Агенцията отбеляза, че сутрешните влакове по маршрута Днепър вече се движат по разписание.

Те добавиха, че пътниците и екипажите в тези влакове, както и крайградският влак № 6044 Пятихатки-Днепър, са останали в укритието на гарата през цялото нападение и не са били засегнати. „Взривната вълна е избила няколко прозореца във вагоните и на гарата. Освен това регионът е частично без електричество, така че железопътните работници са разположили резервни дизелови локомотиви и обслужването е напълно възстановено“, съобщи Укрзализница.

Поради последствията от обстрела в Харковска област, Укрзализница също частично е пренасочила влакове № 227 Барвинково – Ивано-Франковск и № 102 Херсон – Барвинково.

„Обходният маршрут означава допълнително време за пътуване за пътниците и предварително се извиняваме за това неудобство. Ще ви доставим обаче безопасно“, увериха от Укрзализница.

Сутрешните маршрути на крайградските влакове до Берестин са частично ограничени до приключване на възстановителните работи, обясниха железопътните работници:

„Това се отнася за влакове от Харков, Орелка, Мерефа и Полтава-Южная. Моля, слушайте внимателно съобщенията на железопътните работници и влаковите екипи на вашите гари.“