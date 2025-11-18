С превземането на Платоновка руските войски са поели под плътен контрол пътя между Лиман и Северск, съобщи Министерството на отбраната на Русия, цитирано от РИА Новости.

„Освобождаването на селото северозападно от Северск позволява на подразделенията на руските въоръжени сили да контролират изцяло пътя Северск-Красни Лиман, лишавайки противника от жизненоважен логистичен маршрут, значително усложнявайки ситуацията за украинските войски в града“, обясняват от руското военно ведомство.

Селото е превзето от войници от 7-ма отделна гвардейска мотострелкова бригада на 3-та комбинирана армия на руската групировка войски „Юг“ в хода на настъпление на Северско направление.

Северск се намира в североизточната част на Донецка област, близо до Славянск.