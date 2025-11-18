НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 18.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Руски командир: Руската армия започна „разчистването“ на още един квартал в Купянск от ВСУ

          2
          96
          Руската армия
          Руската армия
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руската армия е започнала „разчистването“ на квартал „Западная-Вторая“ в Купянск от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), обяви Лаврик, командир на щурмови отряд от 121-ви мотострелков полк, предава РИА Новости.

          - Реклама -

          „Започнахме разчистване на мазета, канализация и други комунални сгради в квартал „Западная-Вторая“, където може да се крият украински военнослужещи, изоставени от командването“, заяви той във видеоклип, публикуван от Министерството на отбраната на РФ.

          Лаврик уточни, че войските провеждат разузнаване и нанасят удари по украинците в гористи местности и горски насаждения в югозападните покрайнини на града. Наскоро оператори на дронове са идентифицирали и унищожиха група от приблизително двадесет войници от ВСУ близо до река Оскол.

          Купянск е ключов отбранителен град за ВСУ в източната част на Харковска област. Разположен е на река Оскол и тя разделя града на две части. Превземането му ще позволи на руската армия да продължи настъплението си на запад.

          Руската армия е започнала „разчистването“ на квартал „Западная-Вторая“ в Купянск от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), обяви Лаврик, командир на щурмови отряд от 121-ви мотострелков полк, предава РИА Новости.

          - Реклама -

          „Започнахме разчистване на мазета, канализация и други комунални сгради в квартал „Западная-Вторая“, където може да се крият украински военнослужещи, изоставени от командването“, заяви той във видеоклип, публикуван от Министерството на отбраната на РФ.

          Лаврик уточни, че войските провеждат разузнаване и нанасят удари по украинците в гористи местности и горски насаждения в югозападните покрайнини на града. Наскоро оператори на дронове са идентифицирали и унищожиха група от приблизително двадесет войници от ВСУ близо до река Оскол.

          Купянск е ключов отбранителен град за ВСУ в източната част на Харковска област. Разположен е на река Оскол и тя разделя града на две части. Превземането му ще позволи на руската армия да продължи настъплението си на запад.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Началникът на Генералния щаб на Полша: В предвоенно състояние сме, Русия създава почва за агресия на полска територия

          Иван Христов -
          Русия е започнала да се готви за война в Европа. Това следва от факта, че създава почва, благоприятна за потенциална агресия на полска територия....
          Война

          Русия удари два железопътни обекта в Украйна, пораженията са критични

          Иван Христов -
          През нощта Русия е ударила железопътната инфраструктура в Днепър и няколко железопътни гари в Харковска област, съобщи Олексий Кулеба, вицепремиер по възстановяването на Украйна...
          Война

          Майор от ВСУ посочи оръжието, което ще забави настъплението на Русия

          Иван Христов -
          На фона на интензивните боеве в Донецка, Харковска и Запорожка област, украинският майор Олег Ширяев, командир на 225-ти батальон на Въоръжените сили на Украйна...

          2 КОМЕНТАРА

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions