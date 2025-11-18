Руската армия е започнала „разчистването“ на квартал „Западная-Вторая“ в Купянск от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), обяви Лаврик, командир на щурмови отряд от 121-ви мотострелков полк, предава РИА Новости.

„Започнахме разчистване на мазета, канализация и други комунални сгради в квартал „Западная-Вторая“, където може да се крият украински военнослужещи, изоставени от командването“, заяви той във видеоклип, публикуван от Министерството на отбраната на РФ.

Лаврик уточни, че войските провеждат разузнаване и нанасят удари по украинците в гористи местности и горски насаждения в югозападните покрайнини на града. Наскоро оператори на дронове са идентифицирали и унищожиха група от приблизително двадесет войници от ВСУ близо до река Оскол.

Купянск е ключов отбранителен град за ВСУ в източната част на Харковска област. Разположен е на река Оскол и тя разделя града на две части. Превземането му ще позволи на руската армия да продължи настъплението си на запад.