      вторник, 18.11.25
          Война

          Руски щурмовик: Украинските войници си говорят на руски език по време на боевете

          Украински военни
          Украински военни
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Украинските военнослужещи говорят помежду си на руски език по време на бой, заяви руският щурмовик с позивна Решит, който е участвал в превземането на Яблоково в Запорожка област от руската армия, предава РИА Новости, като се позовава на Министерството на отбраната на Русия.

           „Врагът се оттегли толкова бързо, че изостави 20-30 FPV дрона, гранати на НАТО и картечница. На фронтовата линия говорят руски. Не влизат в стрелкови бой. Това е рядко срещано явление“, казва Решит във видео, публикувано от руското военно ведомство.

          Превземането на Яблоково бе обявено на 15 ноември.

