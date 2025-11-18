Украинските военнослужещи говорят помежду си на руски език по време на бой, заяви руският щурмовик с позивна Решит, който е участвал в превземането на Яблоково в Запорожка област от руската армия, предава РИА Новости, като се позовава на Министерството на отбраната на Русия.

„Врагът се оттегли толкова бързо, че изостави 20-30 FPV дрона, гранати на НАТО и картечница. На фронтовата линия говорят руски. Не влизат в стрелкови бой. Това е рядко срещано явление“, казва Решит във видео, публикувано от руското военно ведомство.

Превземането на Яблоково бе обявено на 15 ноември.