      вторник, 18.11.25
          Сачева: Гуцанов да предложи нова финансова подкрепа за Великден и Коледа

          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Председателят на парламентарната комисия по труда и социалната политика Деница Сачева очаква от министъра на труда и социалната политика Борислав Гуцанов конкретни законодателни предложения за нов вид финансово подпомагане на гражданите два пъти годишно – преди Великден и преди Коледа. Това съобщи самата Сачева в профила си във Facebook, където публикува и изпратеното до министъра официално писмо.

          В него тя настоява до 20 декември министър Гуцанов да предостави на членовете на парламентарната комисия предложения, базирани на:

          • анализ на практиката в други държави;
          • опита на Агенцията за социално подпомагане и НОИ;
          • данните от информационните масиви на НАП.
          Предложенията трябва да съдържат конкретни разчети, критерии за обхват на лицата и възможни размери на помощта. След това предстоят обществено обсъждане и политически решения.

          „Празниците са символ на общност и социалното изключване в тези дни е най-болезнено… Ролята на държавата е да приобщава, а не да разделя“, пише Сачева.

          Тя подчертава, че сегашната практика за коледни и великденски добавки към пенсиите изкривява пенсионния модел, защото подобна подкрепа трябва да се разглежда като социална помощ, а не като част от пенсионната система. По думите ѝ дебатите по темата често се превръщат в политически сблъсъци, които поляризират обществото.

          Сачева настоява за устойчиво законодателно решение, което да не зависи от конюнктурата или политически интереси, а да бъде трайна държавна политика за подкрепа на най-уязвимите.

