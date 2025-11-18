НА ЖИВО
          СГС се произнесе за втори път: Весела Лечева е председател на БОК

          Софийският градски съд (СГС) се произнесе в полза на Весела Лечева и по второто дело, заведено срещу избора ѝ за председател на Българския олимпийски комитет (БОК), както и срещу съставите на Изпълнителното бюро и Контролния съвет.

          Това е второ поредно решение, в което съдът потвърждава, че провелото се на 19 март 2025 г. Общото събрание на БОК е било редовно свикано и проведено, а всички приети решения — включително изборът на Весела Лечева — са валидни и законосъобразни.

          Какво реши съдът?

          С решение №1623 от 17 ноември 2025 г., съдия Венета Цанкова отхвърля като неоснователни исковете на Българската федерация по вдигане на тежести (БФВТ) за отмяна на решенията на Общото събрание на БОК от 19 март.

          Софийският градски съд потвърди избора на Весела Лечева за председател на БОК Софийският градски съд потвърди избора на Весела Лечева за председател на БОК

          Ищецът твърдеше:

          • че събранието е било свикано и проведено при нарушения
          • че членове не са били уведомени надлежно
          • че липсват представителни права на някои делегати
          • че отчетите не са били предоставени
          • че кандидатурата на Лечева е нередовна

          Съдът обаче приема, че:

          „няма съществено нарушение, което да води до опорочаване на заседанието“

          и че:

          „не са установени нарушения, които да обуславят незаконосъобразност на взетите решения“.

          Контекст

          • На Общото събрание от 19 март Весела Лечева спечели изборите и свали от поста дългогодишния председател Стефка Костадинова.
          • Делата срещу легитимността на избора бяха няколко – две вече са решени в нейна полза, остават още две.
          • Междувременно началото на Зимните олимпийски игри в Милано–Кортина наближава – стартират на 6 февруари 2026 г.

          Официална позиция на юридическия екип на Весела Лечева

          „Това е второ поредно решение на СГС, потвърждаващо законността на избора на Весела Лечева и последвалите гласувания на Общото събрание.“

          „Съдът подчертава, че Общото събрание на БОК от 19 март 2025 г. е редовно свикано и проведено, а всички приети решения са валидни и законосъобразни.“

