Симеон Караколев: 450 000 са избитите животни в Гърция и шарката не спира

„450 000 са избитите животни в Гърция и болестта не спира. Гърците вървят пред нас. Съобщенията за чума не спират, но тя не е толкова опасна, докато шарката е много сериозно заболяване.“

Това каза съпредседателят на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация Симеон Караколев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

- Реклама -

Съпредседателят на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация успокои, че продуктите, които се произвеждат от болните животни, не са вредни за консумация.

„Шарката по животните е екзотично заболяване, то идва от Африка. Турция ваксинира животните вече 10 години. Това е единственият начин за справяне. Избиването не е решение“, каза още гостът.

Краколев посочи, че чест от хората, чиито животни са били избити, може да се откажат да се занимават повече с животновъдство.

Гостът коментира и темата за бюджета. Той посочи, че от сектора имат своите искания към държавата, свързани със допълнителни средства за напояване и други. Посочи, че предстоят разговори с представители на правителството.