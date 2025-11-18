Симеон Караколев: 450 000 са избитите животни в Гърция и шарката не спира

Това каза съпредседателят на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация Симеон Караколев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Съпредседателят на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация успокои, че продуктите, които се произвеждат от болните животни, не са вредни за консумация.
Краколев посочи, че чест от хората, чиито животни са били избити, може да се откажат да се занимават повече с животновъдство.
Гостът коментира и темата за бюджета. Той посочи, че от сектора имат своите искания към държавата, свързани със допълнителни средства за напояване и други. Посочи, че предстоят разговори с представители на правителството.
