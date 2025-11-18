НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 18.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Симеон Караколев: 450 000 са избитите животни в Гърция и шарката не спира

          0
          50
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Сподели
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „450 000 са избитите животни в Гърция и болестта не спира. Гърците вървят пред нас. Съобщенията за чума не спират, но тя не е толкова опасна, докато шарката е много сериозно заболяване.“

          Това каза съпредседателят на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация Симеон Караколев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          - Реклама -

          Съпредседателят на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация успокои, че продуктите, които се произвеждат от болните животни, не са вредни за консумация.

          „Шарката по животните е екзотично заболяване, то идва от Африка. Турция ваксинира животните вече 10 години. Това е единственият начин за справяне. Избиването не е решение“, каза още гостът.

          Краколев посочи, че чест от хората, чиито животни са били избити, може да се откажат да се занимават повече с животновъдство.

          Гостът коментира и темата за бюджета. Той посочи, че от сектора имат своите искания към държавата, свързани със допълнителни средства за напояване и други. Посочи, че предстоят разговори с представители на правителството.

          „450 000 са избитите животни в Гърция и болестта не спира. Гърците вървят пред нас. Съобщенията за чума не спират, но тя не е толкова опасна, докато шарката е много сериозно заболяване.“

          Това каза съпредседателят на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация Симеон Караколев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          - Реклама -

          Съпредседателят на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация успокои, че продуктите, които се произвеждат от болните животни, не са вредни за консумация.

          „Шарката по животните е екзотично заболяване, то идва от Африка. Турция ваксинира животните вече 10 години. Това е единственият начин за справяне. Избиването не е решение“, каза още гостът.

          Краколев посочи, че чест от хората, чиито животни са били избити, може да се откажат да се занимават повече с животновъдство.

          Гостът коментира и темата за бюджета. Той посочи, че от сектора имат своите искания към държавата, свързани със допълнителни средства за напояване и други. Посочи, че предстоят разговори с представители на правителството.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Слави Василев: Мнозинството в НС изобщо не се интересува от закона

          Златина Петкова -
          "Слави Василев: Мнозинството изобщо не се интересува от закона." Това каза политологът Слави Василев, който беше гост в предаването "Делници" с водещ Никой Колев. Думите...
          Крими

          „Национален рекорд“: Полицията във Варна хвана шофьор на баничарка с 5 промила алкохол

          Никола Павлов -
          Полицията във Варна задържа 45-годишен мъж с 4,85 промила алкохол в кръвта – едно от най-високите отчети през последните месеци. Това съобщиха от пресцентъра...
          Политика

          Явор Куюмджиев: Ако рафинерията ни в Бургас спре, ще стане много лошо

          Златина Петкова -
          "Големият проблем е непредвиденото спиране на рафинерии. Това води до поскъпването на горивата в нашия регион." Това каза енергийният експерт Явор Куюмджиев, който беше гост...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions