      вторник, 18.11.25
          Слави Василев: Мнозинството в НС изобщо не се интересува от закона

          Златина Петкова
          „Слави Василев: Мнозинството изобщо не се интересува от закона.“

          Това каза политологът Слави Василев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Никой Колев.

          Думите на Василев идват във връзка с решението на Конституционния съд, че отхвърлянето на предложението на президента за референдум от страна на Наталия Киселова, е противоконституционно.

          Политологът заяви, че ако е бил на мястото на Румен Радев, то е щял да внесе отново предложението за референдум в Народното събрание, за да принуди депутатите да го подложат на гласуване.

          Гостът коментира и темата за „Лукойл“. Той припомни, че все пак живеем в правова и демократична държава, в която би следвало частната собственост да бъде уважавана. По думите му промените в закона, чрез които се увеличават правата на особения управител, противоречат на Конституцията и други нормативни актове.

