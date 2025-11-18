Слави Василев: Мнозинството в НС изобщо не се интересува от закона

„Слави Василев: Мнозинството изобщо не се интересува от закона.“

Това каза политологът Слави Василев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Никой Колев.

- Реклама -

Думите на Василев идват във връзка с решението на Конституционния съд, че отхвърлянето на предложението на президента за референдум от страна на Наталия Киселова, е противоконституционно.

Политологът заяви, че ако е бил на мястото на Румен Радев, то е щял да внесе отново предложението за референдум в Народното събрание, за да принуди депутатите да го подложат на гласуване.

Гостът коментира и темата за „Лукойл“. Той припомни, че все пак живеем в правова и демократична държава, в която би следвало частната собственост да бъде уважавана. По думите му промените в закона, чрез които се увеличават правата на особения управител, противоречат на Конституцията и други нормативни актове.