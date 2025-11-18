НА ЖИВО
          След Малая Токмачка руската армия удря Орехов, за да отвори директен коридор към Запорожие

          Битката за Орехов
          Битката за Орехов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          След превземането на Малая Токмачка от руската армия, специално внимание заслужава предстоящото сражение за Орехов, заради който Русия е изразходвала толкова много време и ресурси, пише „Военная Хроника“.  Този град е стратегически важен и за Москва и за Киев, тъй като загубата му би отворила директен път към Запорожие за руснаците. Следователно, Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) ще се държат в него до последно и никой не бива да очакват бързо отстъпление.

          Тактически и оперативно, битката за Орехов вероятно ще повтори сценария от Покровск. Логистиката на ВСУ  тук е структурирана по същия принцип на „малки бази“ в близки населени места, на 5-15 км, предимно през съседните Юрковка, Таврическое и Камишеваха, с резервни пунктове във Волниск (предградие на Запорожие).

          Операторите на дронове вече активно се разполагат в близкия тил, но както и в Покровск, целият личен състав и боеприпаси скоро ще бъдат струпани в малка зона, което ще ги направи уязвими за разузнаване и удари. Самият Орехов е най-удобен за отбрана: гъсто населен, няколко индустриални зони и терен, който позволява маневри.

          Проблемът за ВСУ е другаде – с пътищата за отстъпление. Поради руската активност на юг по Днепър, украинските части са в състояние да се оттеглят на север само по два добре познати маршрута, единият от които е към съседните Васиновка и Омелник, които са в обсега както на дронове, така и на снаряди.

          И двата са добре познати на руската армия. Това превръща евентуалното отстъпление в бягство през „гърло“, широко (засега) колкото половината на този в Бахмут. Но ако руската група войски „Восток“ обхване Гуляйполе, ореховската групировка на ВСУ отново ще се окаже в зоната на кръстосан огън.

