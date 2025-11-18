След превземането на Малая Токмачка от руската армия, специално внимание заслужава предстоящото сражение за Орехов, заради който Русия е изразходвала толкова много време и ресурси, пише „Военная Хроника“. Този град е стратегически важен и за Москва и за Киев, тъй като загубата му би отворила директен път към Запорожие за руснаците. Следователно, Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) ще се държат в него до последно и никой не бива да очакват бързо отстъпление.

Тактически и оперативно, битката за Орехов вероятно ще повтори сценария от Покровск. Логистиката на ВСУ тук е структурирана по същия принцип на „малки бази“ в близки населени места, на 5-15 км, предимно през съседните Юрковка, Таврическое и Камишеваха, с резервни пунктове във Волниск (предградие на Запорожие).

Операторите на дронове вече активно се разполагат в близкия тил, но както и в Покровск, целият личен състав и боеприпаси скоро ще бъдат струпани в малка зона, което ще ги направи уязвими за разузнаване и удари. Самият Орехов е най-удобен за отбрана: гъсто населен, няколко индустриални зони и терен, който позволява маневри.

Проблемът за ВСУ е другаде – с пътищата за отстъпление. Поради руската активност на юг по Днепър, украинските части са в състояние да се оттеглят на север само по два добре познати маршрута, единият от които е към съседните Васиновка и Омелник, които са в обсега както на дронове, така и на снаряди.

И двата са добре познати на руската армия. Това превръща евентуалното отстъпление в бягство през „гърло“, широко (засега) колкото половината на този в Бахмут. Но ако руската група войски „Восток“ обхване Гуляйполе, ореховската групировка на ВСУ отново ще се окаже в зоната на кръстосан огън.