      вторник, 18.11.25
          Култура

          Словашкият камерен оркестър гостува в Зала „България“

          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          Словашкият камерен оркестър гостува в Зала „България“. Концертът ще се проведе на 29-и ноември. На българска сцена Словашкия камерен оркестър ще отпразнува своята 65-годишнина.

          Словашкият камерен оркестър е основан през 1960 г. към Словашката
          филхармония от изтъкнатия цигулар от силезийски произход Богдан
          Варчал (1930 – 2000). Още от самото си създаване ансамбълът се
          утвърждава като един от най-обичаните и разпознаваеми класически
          състави в Словакия. От 2001 г. художествен ръководител на
          оркестъра е Едуард Данел, който продължава делото на своя учител с
          нова енергия и артистична визия.


          Особено внимание заслужава запазването на почти двувековната
          братиславска традиция – ежегодното изпълнение на шедьовъра на
          Йозеф Хайдн „Седемте последни думи на нашия Спасител на Кръста“
          в катедралата „Св. Мартин“ на Цветница. Оркестърът продължава и
          инициативата „Концерти без бариери“, насочена към хората с
          увреждания.


          В началото на своя 65-и юбилеен сезон (2025/2026) ансамбълът
          гостува на Есенния фестивал на духовната музика в Оломоуц (Чехия),
          а също ще изнесе концерти в родните места на своите художествени
          ръководители – основателя Богдан Варчал (Орлова) и настоящия
          лидер Едуард Данел (Хорни Суха). В духа на традицията Словашкият
          камерен оркестър ще се представи и на културни събития в
          словашките градове Прешов, Хуменне, Михаловце, Лученец и
          Пиещани.

          ПРОГРАМА НА КОНЦЕРТА В СОФИЯ
          В. А. Моцарт – Дивертисмент във фа мажор
          „Залцбургска симфония № 3“, K. 138
          А. Дворжак – Струнен квартет № 12 във фа мажор, оп. 96
          „Американски квартет“
          И. Желенка – Musica Slovaca
          Л. Яначек – Сюита за струнен оркестър
          Б. Барток – Румънски народни танци, Sz. 68, BB 76

