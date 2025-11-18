Словашкият камерен оркестър гостува в Зала „България“. Концертът ще се проведе на 29-и ноември. На българска сцена Словашкия камерен оркестър ще отпразнува своята 65-годишнина.
Словашкият камерен оркестър е основан през 1960 г. към Словашката
филхармония от изтъкнатия цигулар от силезийски произход Богдан
Варчал (1930 – 2000). Още от самото си създаване ансамбълът се
утвърждава като един от най-обичаните и разпознаваеми класически
състави в Словакия. От 2001 г. художествен ръководител на
оркестъра е Едуард Данел, който продължава делото на своя учител с
нова енергия и артистична визия.
Особено внимание заслужава запазването на почти двувековната
братиславска традиция – ежегодното изпълнение на шедьовъра на
Йозеф Хайдн „Седемте последни думи на нашия Спасител на Кръста“
в катедралата „Св. Мартин“ на Цветница. Оркестърът продължава и
инициативата „Концерти без бариери“, насочена към хората с
увреждания.
В началото на своя 65-и юбилеен сезон (2025/2026) ансамбълът
гостува на Есенния фестивал на духовната музика в Оломоуц (Чехия),
а също ще изнесе концерти в родните места на своите художествени
ръководители – основателя Богдан Варчал (Орлова) и настоящия
лидер Едуард Данел (Хорни Суха). В духа на традицията Словашкият
камерен оркестър ще се представи и на културни събития в
словашките градове Прешов, Хуменне, Михаловце, Лученец и
Пиещани.
ПРОГРАМА НА КОНЦЕРТА В СОФИЯ
В. А. Моцарт – Дивертисмент във фа мажор
„Залцбургска симфония № 3“, K. 138
А. Дворжак – Струнен квартет № 12 във фа мажор, оп. 96
„Американски квартет“
И. Желенка – Musica Slovaca
Л. Яначек – Сюита за струнен оркестър
Б. Барток – Румънски народни танци, Sz. 68, BB 76