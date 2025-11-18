Словашкият камерен оркестър гостува в Зала „България“. Концертът ще се проведе на 29-и ноември. На българска сцена Словашкия камерен оркестър ще отпразнува своята 65-годишнина.

Словашкият камерен оркестър е основан през 1960 г. към Словашката

филхармония от изтъкнатия цигулар от силезийски произход Богдан

Варчал (1930 – 2000). Още от самото си създаване ансамбълът се

утвърждава като един от най-обичаните и разпознаваеми класически

състави в Словакия. От 2001 г. художествен ръководител на

оркестъра е Едуард Данел, който продължава делото на своя учител с

нова енергия и артистична визия.



Особено внимание заслужава запазването на почти двувековната

братиславска традиция – ежегодното изпълнение на шедьовъра на

Йозеф Хайдн „Седемте последни думи на нашия Спасител на Кръста“

в катедралата „Св. Мартин“ на Цветница. Оркестърът продължава и

инициативата „Концерти без бариери“, насочена към хората с

увреждания.



В началото на своя 65-и юбилеен сезон (2025/2026) ансамбълът

гостува на Есенния фестивал на духовната музика в Оломоуц (Чехия),

а също ще изнесе концерти в родните места на своите художествени

ръководители – основателя Богдан Варчал (Орлова) и настоящия

лидер Едуард Данел (Хорни Суха). В духа на традицията Словашкият

камерен оркестър ще се представи и на културни събития в

словашките градове Прешов, Хуменне, Михаловце, Лученец и

Пиещани.

ПРОГРАМА НА КОНЦЕРТА В СОФИЯ

В. А. Моцарт – Дивертисмент във фа мажор

„Залцбургска симфония № 3“, K. 138

А. Дворжак – Струнен квартет № 12 във фа мажор, оп. 96

„Американски квартет“

И. Желенка – Musica Slovaca

Л. Яначек – Сюита за струнен оркестър

Б. Барток – Румънски народни танци, Sz. 68, BB 76