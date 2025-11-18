НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 18.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Спецов и ръководството на държавата гарантират стабилността на „Лукойл Нефтохим Бургас“

          0
          0
          Снимка: БГНЕС
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Особеният управител на българските дружества от Групата „ЛУКОЙЛ“ Румен Спецов проведе работна среща с колектива на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД. В разговора участваха министърът на енергетиката Жечо Станков, кметът на Бургас Димитър Николов и представителят на държавата в Надзорния съвет Цветан Цирков.

          - Реклама -

          Срещата беше фокусирана върху предстоящите управленски задачи и осигуряването на стабилна, прозрачна и предсказуема работа на стратегическия обект.

          Спецов подчерта, че България е поела ангажимент за стриктно спазване на санкционните и законовите изисквания, пълна прозрачност в операциите и гарантирани доставки на нефт и нефтопродукти. Той увери служителите, че работните места ще бъдат запазени, а производственият процес няма да бъде нарушен.

          Министър Жечо Станков акцентира върху ключовото значение на рафинерията за националната икономика и подчерта, че държавата е предприела всички действия за получаване на необходимата дерогация, за да осигури непрекъснатата работа на стратегически важните активи.

          Кметът Димитър Николов допълни, че предприятието е жизненоважно за региона и заетостта, като изрази подкрепа за решенията, насочени към икономическа стабилност.

          Ръководителят на завода Евгени Маняхин изрази увереност в професионализма и сплотеността на екипа, който многократно е доказвал, че може да се справя с предизвикателства. Той припомни мисията на предприятието – да гарантира надеждни доставки на горива за хората.

          Особеният управител на българските дружества от Групата „ЛУКОЙЛ“ Румен Спецов проведе работна среща с колектива на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД. В разговора участваха министърът на енергетиката Жечо Станков, кметът на Бургас Димитър Николов и представителят на държавата в Надзорния съвет Цветан Цирков.

          - Реклама -

          Срещата беше фокусирана върху предстоящите управленски задачи и осигуряването на стабилна, прозрачна и предсказуема работа на стратегическия обект.

          Спецов подчерта, че България е поела ангажимент за стриктно спазване на санкционните и законовите изисквания, пълна прозрачност в операциите и гарантирани доставки на нефт и нефтопродукти. Той увери служителите, че работните места ще бъдат запазени, а производственият процес няма да бъде нарушен.

          Министър Жечо Станков акцентира върху ключовото значение на рафинерията за националната икономика и подчерта, че държавата е предприела всички действия за получаване на необходимата дерогация, за да осигури непрекъснатата работа на стратегически важните активи.

          Кметът Димитър Николов допълни, че предприятието е жизненоважно за региона и заетостта, като изрази подкрепа за решенията, насочени към икономическа стабилност.

          Ръководителят на завода Евгени Маняхин изрази увереност в професионализма и сплотеността на екипа, който многократно е доказвал, че може да се справя с предизвикателства. Той припомни мисията на предприятието – да гарантира надеждни доставки на горива за хората.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          ВНИМАНИЕ: Оранжев код за опасно време утре

          Никола Павлов -
          Националният институт по метеорология и хидрология издаде оранжев и жълт код за опасни количества валежи в няколко области на страната за сряда. Очакват се...
          Война

          Руски щурмовик: Украинските войници си говорят на руски език по време на боевете

          Иван Христов -
          Украинските военнослужещи говорят помежду си на руски език по време на бой, заяви руският щурмовик с позивна Решит, който е участвал в превземането на...
          Правосъдие

          За 150 кг марихуана: Съдът наложи 5000 парична гаранция на столичанин

          Никола Павлов -
          Софийският апелативен съд промени мярката за неотклонение на Борис Кацарски (46 г.), обвиняем по делото за 150 кг марихуана, открити в имот в столичния...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions