Спецов и ръководството на държавата гарантират стабилността на „Лукойл Нефтохим Бургас“

Особеният управител на българските дружества от Групата „ЛУКОЙЛ“ Румен Спецов проведе работна среща с колектива на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД. В разговора участваха министърът на енергетиката Жечо Станков, кметът на Бургас Димитър Николов и представителят на държавата в Надзорния съвет Цветан Цирков.

Срещата беше фокусирана върху предстоящите управленски задачи и осигуряването на стабилна, прозрачна и предсказуема работа на стратегическия обект.

Спецов подчерта, че България е поела ангажимент за стриктно спазване на санкционните и законовите изисквания, пълна прозрачност в операциите и гарантирани доставки на нефт и нефтопродукти. Той увери служителите, че работните места ще бъдат запазени, а производственият процес няма да бъде нарушен.

Министър Жечо Станков акцентира върху ключовото значение на рафинерията за националната икономика и подчерта, че държавата е предприела всички действия за получаване на необходимата дерогация, за да осигури непрекъснатата работа на стратегически важните активи.

Кметът Димитър Николов допълни, че предприятието е жизненоважно за региона и заетостта, като изрази подкрепа за решенията, насочени към икономическа стабилност.

Ръководителят на завода Евгени Маняхин изрази увереност в професионализма и сплотеността на екипа, който многократно е доказвал, че може да се справя с предизвикателства. Той припомни мисията на предприятието – да гарантира надеждни доставки на горива за хората.