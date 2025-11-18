Спецов веднага започна с рокадите, смени председателя на УС на „Лукойл“

Особеният управител на българските активи на руската компания „Лукойл“ Румен Спецов предприе първите кадрови промени още в деня на официалното си встъпване в длъжност.

Спецов е подписал решение, с което освобождава Евгени Маняхин като председател на управителния съвет на „Лукойл Нефтохим Бургас“.

С това той отнема и правото на Маняхин да представлява дружеството.

„От момента на вписването в Търговския регистър на оттеглянето на овластяването, г-н Маняхин няма да има представителна власт по отношение на дружеството и няма да има право да го представлява“, посочва се в решението.

Маняхин обаче остава член на управителния съвет.

Контекст

Евгени Маняхин – швейцарски гражданин – застана начело на УС през 2023 г., след като ЕС прие пакет санкции, забраняващ на руски граждани да заемат ръководни постове в стратегически обекти в държавите членки.

Тогава Илшат Шарафутдинов беше преместен на позиция оперативен мениджър.

Засега няма промени в ръководствата на:

„Лукойл България“ (бензиностанции)

„Лукойл Ейвиейшън“

„Лукойл – България Бункер“

Информацията е на Mediapool.

Международен фон

След санкциите, наложени през миналия месец от САЩ и Великобритания срещу „Лукойл“, „Роснефт“ и други големи руски петролни компании, Казахстан е започнал преговори за бъдещето на активите на „Лукойл“ на своя територия.

Председателят на фонда „Самрук-Казин“ Нурлан Жакупов заявява, че:

„Засега не можем да говорим за никакви конкретни договорки.“

Санкциите вече влияят на разплащанията от и към фирмите на „Лукойл“, а България получи отсрочка за прилагането им.