Спецов веднага започна с рокадите, смени председателя на УС на „Лукойл“

Особеният управител на българските активи на руската компания „Лукойл“ Румен Спецов предприе първите кадрови промени още в деня на официалното си встъпване в длъжност.
Спецов е подписал решение, с което освобождава Евгени Маняхин като председател на управителния съвет на „Лукойл Нефтохим Бургас“. С това той отнема и правото на Маняхин да представлява дружеството.
Маняхин обаче остава член на управителния съвет.
Контекст
Евгени Маняхин – швейцарски гражданин – застана начело на УС през 2023 г., след като ЕС прие пакет санкции, забраняващ на руски граждани да заемат ръководни постове в стратегически обекти в държавите членки. Тогава Илшат Шарафутдинов беше преместен на позиция оперативен мениджър.
Засега няма промени в ръководствата на:
„Лукойл България“ (бензиностанции)
„Лукойл Ейвиейшън“
„Лукойл – България Бункер“
Информацията е на Mediapool.
Международен фон
След санкциите, наложени през миналия месец от САЩ и Великобритания срещу „Лукойл“, „Роснефт“ и други големи руски петролни компании, Казахстан е започнал преговори за бъдещето на активите на „Лукойл“ на своя територия.
Председателят на фонда „Самрук-Казин“ Нурлан Жакупов заявява, че:
Санкциите вече влияят на разплащанията от и към фирмите на „Лукойл“, а България получи отсрочка за прилагането им.
Международен фон
След санкциите, наложени през миналия месец от САЩ и Великобритания срещу „Лукойл“, „Роснефт“ и други големи руски петролни компании, Казахстан е започнал преговори за бъдещето на активите на „Лукойл“ на своя територия.
Председателят на фонда „Самрук-Казин“ Нурлан Жакупов заявява, че:
Санкциите вече влияят на разплащанията от и към фирмите на „Лукойл“, а България получи отсрочка за прилагането им.