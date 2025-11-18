НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 18.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИкономика

          Спецов веднага започна с рокадите, смени председателя на УС на „Лукойл“

          0
          11
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Особеният управител на българските активи на руската компания „Лукойл“ Румен Спецов предприе първите кадрови промени още в деня на официалното си встъпване в длъжност.

          - Реклама -

          Спецов е подписал решение, с което освобождава Евгени Маняхин като председател на управителния съвет на „Лукойл Нефтохим Бургас“.
          С това той отнема и правото на Маняхин да представлява дружеството.

          „От момента на вписването в Търговския регистър на оттеглянето на овластяването, г-н Маняхин няма да има представителна власт по отношение на дружеството и няма да има право да го представлява“, посочва се в решението.

          Маняхин обаче остава член на управителния съвет.

          ОФИЦИАЛНО: Румен Спецов е вписан като особен управител на „Лукойл“ ОФИЦИАЛНО: Румен Спецов е вписан като особен управител на „Лукойл“

          Контекст

          Евгени Маняхин – швейцарски гражданин – застана начело на УС през 2023 г., след като ЕС прие пакет санкции, забраняващ на руски граждани да заемат ръководни постове в стратегически обекти в държавите членки.
          Тогава Илшат Шарафутдинов беше преместен на позиция оперативен мениджър.

          Засега няма промени в ръководствата на:

          • „Лукойл България“ (бензиностанции)
          • „Лукойл Ейвиейшън“
          • „Лукойл – България Бункер“

          Информацията е на Mediapool.

          Международен фон

          След санкциите, наложени през миналия месец от САЩ и Великобритания срещу „Лукойл“, „Роснефт“ и други големи руски петролни компании, Казахстан е започнал преговори за бъдещето на активите на „Лукойл“ на своя територия.

          Председателят на фонда „Самрук-Казин“ Нурлан Жакупов заявява, че:

          „Засега не можем да говорим за никакви конкретни договорки.“

          Санкциите вече влияят на разплащанията от и към фирмите на „Лукойл“, а България получи отсрочка за прилагането им.

          Валентин Кардамски: Изборът на Спецов е много хитър ход от страна ГЕРБ Валентин Кардамски: Изборът на Спецов е много хитър ход от страна ГЕРБ

          Особеният управител на българските активи на руската компания „Лукойл“ Румен Спецов предприе първите кадрови промени още в деня на официалното си встъпване в длъжност.

          - Реклама -

          Спецов е подписал решение, с което освобождава Евгени Маняхин като председател на управителния съвет на „Лукойл Нефтохим Бургас“.
          С това той отнема и правото на Маняхин да представлява дружеството.

          „От момента на вписването в Търговския регистър на оттеглянето на овластяването, г-н Маняхин няма да има представителна власт по отношение на дружеството и няма да има право да го представлява“, посочва се в решението.

          Маняхин обаче остава член на управителния съвет.

          ОФИЦИАЛНО: Румен Спецов е вписан като особен управител на „Лукойл“ ОФИЦИАЛНО: Румен Спецов е вписан като особен управител на „Лукойл“

          Контекст

          Евгени Маняхин – швейцарски гражданин – застана начело на УС през 2023 г., след като ЕС прие пакет санкции, забраняващ на руски граждани да заемат ръководни постове в стратегически обекти в държавите членки.
          Тогава Илшат Шарафутдинов беше преместен на позиция оперативен мениджър.

          Засега няма промени в ръководствата на:

          • „Лукойл България“ (бензиностанции)
          • „Лукойл Ейвиейшън“
          • „Лукойл – България Бункер“

          Информацията е на Mediapool.

          Международен фон

          След санкциите, наложени през миналия месец от САЩ и Великобритания срещу „Лукойл“, „Роснефт“ и други големи руски петролни компании, Казахстан е започнал преговори за бъдещето на активите на „Лукойл“ на своя територия.

          Председателят на фонда „Самрук-Казин“ Нурлан Жакупов заявява, че:

          „Засега не можем да говорим за никакви конкретни договорки.“

          Санкциите вече влияят на разплащанията от и към фирмите на „Лукойл“, а България получи отсрочка за прилагането им.

          Валентин Кардамски: Изборът на Спецов е много хитър ход от страна ГЕРБ Валентин Кардамски: Изборът на Спецов е много хитър ход от страна ГЕРБ

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Украински удари оставиха две трети от Донецка област без електричество

          Иван Христов -
          Близо две трети от жителите на контролираната от Русия част на Донецка област останаха без електричество след атака на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ),...
          Политика

          Пеевски: Даряваме заплатите си от декември за надбавки за пенсионерите

          Никола Павлов -
          Лидерът председател на ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО Делян Пеевски настоя финансовият министър Теменужка Петкова и правителството да осигурят изплащане на коледни добавки за пенсионерите...
          Общество

          „Назрява сериозно напрежение“: Учителите са в протестна готовност

          Никола Павлов -
          Учителите са в протестна готовност, след като Министерството на финансите не е одобрило три от четирите транша по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions