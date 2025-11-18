НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 18.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Стотици изпратиха Алена

          0
          9
          Снимка: www.facebook.com/btvnews
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Стотици роднини, приятели, последователи и колеги се сбогуваха със Светлана Тилкова – Алена, която почина на 16 ноември вследствие на усложнения след прекаран COVID. Поклонението се състоя в столичния храм „Св. София“, където Алена е била и кръстена.

          - Реклама -

          Съпругът ѝ Андрей Тилков не скри болката си:

          „Множеството хора само по себе си показва отношението към нея. Тя е въздухът и Слънцето за мен.“

          Близката ѝ приятелка Регина Симон също я определи като човек със силно духовно присъствие:

          „Алена беше светлина – каквото е и името ѝ. Светлина за много хора, защото те се уповаваха на това, което правеше.“

          Живот, посветен на астрологията и духовното познание

          Алена е автор на над 280 000 хороскопа и е помогнала на хиляди хора с прогнозите си. Тя е сред най-уважаваните астролози в България и по света – член на Световното астрологично дружество и на Германския астрологичен съюз.

          Съпругът на Алена каза от какво си е отишла за часове Съпругът на Алена каза от какво си е отишла за часове

          Биография накратко:

          • Родена на 26 януари 1955 г. в София
          • Завършва 91. Немска гимназия и ВИИ „Карл Маркс“
          • Интересът ѝ към астрологията започва още като дете, когато твърди, че е виждала „незримия свят“
          • През 1977 г. започва да изучава астрология, въведена от японски астролог
          • Между 1977 и 1993 г. посещава Тибет, където изучава медитация и левитация; там получава духовното име Алена
          • Основател и издател на списание „Кармичният кръг“
          • Автор на 91 книги, включително „Буквар на душата“, „Настоящето е само ден“, „Уроци по Карма“
          • Последните ѝ коледни издания предстоят да излязат посмъртно

          Алена води курсове и пише наръчници по астрология и нумерология. Вярва, че астрологията е инструмент за духовно осъзнаване, а не развлечение.

          Според нея звездната карта, кармичните уроци и нумерологичните закономерности разкриват характера, задачите и съдбата на човека.

          Тъжна вест: Почина астроложката Алена Тъжна вест: Почина астроложката Алена

          Стотици роднини, приятели, последователи и колеги се сбогуваха със Светлана Тилкова – Алена, която почина на 16 ноември вследствие на усложнения след прекаран COVID. Поклонението се състоя в столичния храм „Св. София“, където Алена е била и кръстена.

          - Реклама -

          Съпругът ѝ Андрей Тилков не скри болката си:

          „Множеството хора само по себе си показва отношението към нея. Тя е въздухът и Слънцето за мен.“

          Близката ѝ приятелка Регина Симон също я определи като човек със силно духовно присъствие:

          „Алена беше светлина – каквото е и името ѝ. Светлина за много хора, защото те се уповаваха на това, което правеше.“

          Живот, посветен на астрологията и духовното познание

          Алена е автор на над 280 000 хороскопа и е помогнала на хиляди хора с прогнозите си. Тя е сред най-уважаваните астролози в България и по света – член на Световното астрологично дружество и на Германския астрологичен съюз.

          Съпругът на Алена каза от какво си е отишла за часове Съпругът на Алена каза от какво си е отишла за часове

          Биография накратко:

          • Родена на 26 януари 1955 г. в София
          • Завършва 91. Немска гимназия и ВИИ „Карл Маркс“
          • Интересът ѝ към астрологията започва още като дете, когато твърди, че е виждала „незримия свят“
          • През 1977 г. започва да изучава астрология, въведена от японски астролог
          • Между 1977 и 1993 г. посещава Тибет, където изучава медитация и левитация; там получава духовното име Алена
          • Основател и издател на списание „Кармичният кръг“
          • Автор на 91 книги, включително „Буквар на душата“, „Настоящето е само ден“, „Уроци по Карма“
          • Последните ѝ коледни издания предстоят да излязат посмъртно

          Алена води курсове и пише наръчници по астрология и нумерология. Вярва, че астрологията е инструмент за духовно осъзнаване, а не развлечение.

          Според нея звездната карта, кармичните уроци и нумерологичните закономерности разкриват характера, задачите и съдбата на човека.

          Тъжна вест: Почина астроложката Алена Тъжна вест: Почина астроложката Алена

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          По-големи и по-здрави контейнери за разделно събиране идват в „Средец“

          Георги Петров -
          Стартирa подмяната на всички 240 контейнера за разделно събиране на отпадъци от опаковки в район „Средец“. Новите съдове са с по-голям обем, по-широки отвори,...
          Общество

          Радев награди трима военнослужещи за празника на Сухопътните войски: Укрепвате победоносния дух на българската пехота

          Никола Павлов -
          Двама действащи военнослужещи и един генерал от резерва бяха удостоени с Почетния знак на президента на Република България от държавния глава и върховен главнокомандващ...
          Политика

          Сачева: Гуцанов да предложи нова финансова подкрепа за Великден и Коледа

          Никола Павлов -
          Председателят на парламентарната комисия по труда и социалната политика Деница Сачева очаква от министъра на труда и социалната политика Борислав Гуцанов конкретни законодателни предложения...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions