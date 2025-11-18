Стотици изпратиха Алена

Стотици роднини, приятели, последователи и колеги се сбогуваха със Светлана Тилкова – Алена, която почина на 16 ноември вследствие на усложнения след прекаран COVID. Поклонението се състоя в столичния храм „Св. София“, където Алена е била и кръстена.

Съпругът ѝ Андрей Тилков не скри болката си:

„Множеството хора само по себе си показва отношението към нея. Тя е въздухът и Слънцето за мен.“

Близката ѝ приятелка Регина Симон също я определи като човек със силно духовно присъствие:

„Алена беше светлина – каквото е и името ѝ. Светлина за много хора, защото те се уповаваха на това, което правеше.“

Живот, посветен на астрологията и духовното познание

Алена е автор на над 280 000 хороскопа и е помогнала на хиляди хора с прогнозите си. Тя е сред най-уважаваните астролози в България и по света – член на Световното астрологично дружество и на Германския астрологичен съюз.

Биография накратко:

Родена на 26 януари 1955 г. в София

Завършва 91. Немска гимназия и ВИИ „Карл Маркс“

Интересът ѝ към астрологията започва още като дете, когато твърди, че е виждала „незримия свят“

През 1977 г. започва да изучава астрология, въведена от японски астролог

започва да изучава астрология, въведена от японски астролог Между 1977 и 1993 г. посещава Тибет, където изучава медитация и левитация; там получава духовното име Алена

посещава Тибет, където изучава медитация и левитация; там получава духовното име Основател и издател на списание „Кармичният кръг“

Автор на 91 книги , включително „Буквар на душата“, „Настоящето е само ден“, „Уроци по Карма“

, включително „Буквар на душата“, „Настоящето е само ден“, „Уроци по Карма“ Последните ѝ коледни издания предстоят да излязат посмъртно

Алена води курсове и пише наръчници по астрология и нумерология. Вярва, че астрологията е инструмент за духовно осъзнаване, а не развлечение.

Според нея звездната карта, кармичните уроци и нумерологичните закономерности разкриват характера, задачите и съдбата на човека.