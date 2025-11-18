Стотици изпратиха Алена

Стотици роднини, приятели, последователи и колеги се сбогуваха със Светлана Тилкова – Алена, която почина на 16 ноември вследствие на усложнения след прекаран COVID. Поклонението се състоя в столичния храм „Св. София“, където Алена е била и кръстена.
Съпругът ѝ Андрей Тилков не скри болката си:
Близката ѝ приятелка Регина Симон също я определи като човек със силно духовно присъствие:
Живот, посветен на астрологията и духовното познание
Алена е автор на над 280 000 хороскопа и е помогнала на хиляди хора с прогнозите си. Тя е сред най-уважаваните астролози в България и по света – член на Световното астрологично дружество и на Германския астрологичен съюз.
Биография накратко:
Родена на 26 януари 1955 г. в София
Завършва 91. Немска гимназия и ВИИ „Карл Маркс“
Интересът ѝ към астрологията започва още като дете, когато твърди, че е виждала „незримия свят“
През 1977 г. започва да изучава астрология, въведена от японски астролог
Между 1977 и 1993 г. посещава Тибет, където изучава медитация и левитация; там получава духовното име Алена
Основател и издател на списание „Кармичният кръг“
Автор на 91 книги, включително „Буквар на душата“, „Настоящето е само ден“, „Уроци по Карма“
Последните ѝ коледни издания предстоят да излязат посмъртно
Алена води курсове и пише наръчници по астрология и нумерология. Вярва, че астрологията е инструмент за духовно осъзнаване, а не развлечение.
Според нея звездната карта, кармичните уроци и нумерологичните закономерности разкриват характера, задачите и съдбата на човека.
