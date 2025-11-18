The Times: Украинските дронове промениха представата на Запада за военната мощ

През септември 2025 г. в Лвов се проведе международният форум Defence Tech Valley, на който бяха представени авангардни безпилотни системи от всякакви форми и размери, предназначени за използване на сушата, в морето и във въздуха. „Украйна се превърна в изпитателен полигон, в който светът може да научи как изглежда съвременната война“, коментира Михайло Федоров, вицепремиер и министър на цифровата трансформация на Украйна, пред репортери на The Times преди форума.

Изданието отбелязва, че това събитие бележи повратна точка за бъдещето на всички въоръжени конфликти. Журналистите подчертават, че много страни по света са изненадани от това как Украйна е способна да се бори с Русия, въпреки че отстъпва значително в размера на армията си.

Изданието смята, че Украйна вече е изпреварила съюзниците си в отбранителната промишленост. Нещо повече, Западът вече се променя от доставчик на оръжие към купувач.

„Трудно е да се назове един-единствен европейски продукт, който би променил правилата на бойното поле, независимо дали става дума за дронове, системи за електронна война или наземни платформи – и въпреки това Европа има невероятен потенциал. Нашата цел е постепенно да интегрираме европейските компании в нашия работен процес, да им предоставяме резултати от бойни тестове, да провеждаме съвместни хакатони (специализиран формат на състезания) и да сключваме съвместни договори“, заяви Фьодоров.

Малки дронове срещу военни кораби

Изданието смята, че украинските военноморски дронове са ярък пример за това как страната преобръща традиционното разбиране за военна мощ. Нейният военноморски флот е значително по-малък от руския, но руските кораби все още са под заплаха.

Изданието припомни, че в началото на пълномащабната война Фьодоров стартира кампания за набиране на средства чрез инициативата United24 на украинския президент Володимир Зеленски за създаване на мистериозен безпилотен надводен кораб. Той посочи, че хора от цял ​​свят са дарили средства за разработването на приблизително 50 прототипа. Тези военноморски дронове сега са известни като Magura.

Освен това дроновете Magura вече са доказали своята ефективност. По-конкретно, Magura V5, чието производство струва по-малко от 300 000 долара, потопи руския ракетен катер „Ивановец“ и съвременния патрулен кораб „Сергей Котов“, отбелязва изданието. Според Главното разузнавателно управление (ГУР) на Украйна цената на втория кораб се оценява на 65 милиона долара.

Изданието отбелязва, че украинските военноморски дронове са принудили Москва да премести останалия си флот в пристанище на руското крайбрежие, отваряйки Черно море за търговия и осигурявайки жизненоважна подкрепа за икономиката на Украйна.

Заплаха не само за корабите

През 2024 г. Magura V5 дори успя да свали руски хеликоптер Ми-8, което е първият подобен инцидент в историята. По време на битка в Черно море близо до нос Тарханкут, военноморският дрон атакува хеликоптера с ракета R-73 SeeDragon.

Руският Черноморски флот разположи мрежи и самолети за борба с дронове в опит да спре атаките с дронове, но Украйна отговори с разработването на нови модификации на своите военноморски дронове, включително Magura V6P, който може да изстрелва множество устойчиви на заглушаване дрони камикадзе, управлявани дистанционно чрез оптични кабели, добавя изданието.

Журналистите споменаха и дрона Magura V7, който може да бъде въоръжен с две ракети въздух-въздух AIM-9 Sidewinder. През май 2025 г. Главното разузнавателно управление съобщи, че три такива дрона са били използвани за свалянето на два изтребителя Су-30 в Черно море.

Освен това, нови версии на дроновете, оборудвани с автономни функции, задвижвани от изкуствен интелект, са способни автоматично да идентифицират и атакуват цели. Изданието отбелязwа, че Украйна строи все повече военноморски дронове, включително многоцелеви безпилотни надводни апарати Sea Baby.