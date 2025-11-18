НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 18.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Трансферна цел на английските грандове с приемлива цена от януари

          Офанзивният футболист на Борнемут Антоан Семеньо ще има активна откупна клауза от 65 млн. паунда от началото на следващата година

          0
          3
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Офанзивният футболист на Борнемут Антоан Семеньо има откупна клауза от 65 млн. паунда, която става активна през януари, предаде Sky Sports News. Сумата е съставена от 60 млн. паунда плюс 5 млн. паунда под формата на бонуси, но е активна само до определена дата през януарския трансферен прозорец.

          - Реклама -

          Цената на тази клауза пада през лятото на 2026 г. Бристъл Сити, който продаде Семеньо на Борнемут за около 10 млн. паунда през януари 2023, ще вземе 20% печалба от всяка продажба на 25-годишния футболист на „черешките“.

          Миналата седмица стана ясно, че Ливърпул, Манчестър Сити и Тотнъм се интересуват от услугите на Семеньо, който е трети в реализаторската листа на Висшата лига от началото на сезона с шест попадения. Пред него са единствено бившият нападател на Лудогорец Игор Тиаго (8) и Ерлинг Холанд (14).

          През лятото Семеньо, който е национал на Гана, подписа нов петгодишен договор с Борнемут, за да охлади интереса на топ клубовете, които обаче не спират да се ослушват за него. 

          Офанзивният футболист на Борнемут Антоан Семеньо има откупна клауза от 65 млн. паунда, която става активна през януари, предаде Sky Sports News. Сумата е съставена от 60 млн. паунда плюс 5 млн. паунда под формата на бонуси, но е активна само до определена дата през януарския трансферен прозорец.

          - Реклама -

          Цената на тази клауза пада през лятото на 2026 г. Бристъл Сити, който продаде Семеньо на Борнемут за около 10 млн. паунда през януари 2023, ще вземе 20% печалба от всяка продажба на 25-годишния футболист на „черешките“.

          Миналата седмица стана ясно, че Ливърпул, Манчестър Сити и Тотнъм се интересуват от услугите на Семеньо, който е трети в реализаторската листа на Висшата лига от началото на сезона с шест попадения. Пред него са единствено бившият нападател на Лудогорец Игор Тиаго (8) и Ерлинг Холанд (14).

          През лятото Семеньо, който е национал на Гана, подписа нов петгодишен договор с Борнемут, за да охлади интереса на топ клубовете, които обаче не спират да се ослушват за него. 

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Тенис

          Рекорд за Ноле – Джокович с 16 сезона в топ 4 на класацията на ATP

          Николай Минчев -
          Новак Джокович ще завърши 2025 година с пореден рекорд в кариерата си. След края на настоящия сезон стана ясно, че сърбинът се нарежда на...
          Баскетбол

          Контузиите на звезди в НБА следват една след друга

          Николай Минчев -
          Звездата на Сан Антонио Спърс Виктор Уембаняма е диагностициран с разтежение на левия прасец и е аут за неопределено време. Това съобщиха от пресслужбата...
          Баскетбол

          Леброн Джеймс се завърна при ЛА Лейкърс

          Николай Минчев -
          ЛеБрон Джеймс поднови тренировки с Ел Ей Лейкърс и скоро може да направи дебюта си през новия сезон в НБА. Краля не е играл от...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions