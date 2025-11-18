Трансферна цел на английските грандове с приемлива цена от януари

Офанзивният футболист на Борнемут Антоан Семеньо има откупна клауза от 65 млн. паунда, която става активна през януари, предаде Sky Sports News. Сумата е съставена от 60 млн. паунда плюс 5 млн. паунда под формата на бонуси, но е активна само до определена дата през януарския трансферен прозорец.

- Реклама -

Цената на тази клауза пада през лятото на 2026 г. Бристъл Сити, който продаде Семеньо на Борнемут за около 10 млн. паунда през януари 2023, ще вземе 20% печалба от всяка продажба на 25-годишния футболист на „черешките“.

Миналата седмица стана ясно, че Ливърпул, Манчестър Сити и Тотнъм се интересуват от услугите на Семеньо, който е трети в реализаторската листа на Висшата лига от началото на сезона с шест попадения. Пред него са единствено бившият нападател на Лудогорец Игор Тиаго (8) и Ерлинг Холанд (14).

През лятото Семеньо, който е национал на Гана, подписа нов петгодишен договор с Борнемут, за да охлади интереса на топ клубовете, които обаче не спират да се ослушват за него.