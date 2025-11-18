Трансферна цел на английските грандове с приемлива цена от януари

Офанзивният футболист на Борнемут Антоан Семеньо има откупна клауза от 65 млн. паунда, която става активна през януари, предаде Sky Sports News. Сумата е съставена от 60 млн. паунда плюс 5 млн. паунда под формата на бонуси, но е активна само до определена дата през януарския трансферен прозорец.
- Реклама -
Цената на тази клауза пада през лятото на 2026 г. Бристъл Сити, който продаде Семеньо на Борнемут за около 10 млн. паунда през януари 2023, ще вземе 20% печалба от всяка продажба на 25-годишния футболист на „черешките“.
Миналата седмица стана ясно, че Ливърпул, Манчестър Сити и Тотнъм се интересуват от услугите на Семеньо, който е трети в реализаторската листа на Висшата лига от началото на сезона с шест попадения. Пред него са единствено бившият нападател на Лудогорец Игор Тиаго (8) и Ерлинг Холанд (14).
През лятото Семеньо, който е национал на Гана, подписа нов петгодишен договор с Борнемут, за да охлади интереса на топ клубовете, които обаче не спират да се ослушват за него.
Офанзивният футболист на Борнемут Антоан Семеньо има откупна клауза от 65 млн. паунда, която става активна през януари, предаде Sky Sports News. Сумата е съставена от 60 млн. паунда плюс 5 млн. паунда под формата на бонуси, но е активна само до определена дата през януарския трансферен прозорец.
- Реклама -
Цената на тази клауза пада през лятото на 2026 г. Бристъл Сити, който продаде Семеньо на Борнемут за около 10 млн. паунда през януари 2023, ще вземе 20% печалба от всяка продажба на 25-годишния футболист на „черешките“.
Миналата седмица стана ясно, че Ливърпул, Манчестър Сити и Тотнъм се интересуват от услугите на Семеньо, който е трети в реализаторската листа на Висшата лига от началото на сезона с шест попадения. Пред него са единствено бившият нападател на Лудогорец Игор Тиаго (8) и Ерлинг Холанд (14).
През лятото Семеньо, който е национал на Гана, подписа нов петгодишен договор с Борнемут, за да охлади интереса на топ клубовете, които обаче не спират да се ослушват за него.