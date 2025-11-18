Близо две трети от жителите на контролираната от Русия част на Донецка област останаха без електричество след атака на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), съобщи ръководителят на руската администрация в региона Денис Пушилин, цитиран от РИА Новости.

- Реклама -

„В момента 65% от потребителите са без ток“, написа той в Telegram.

Властите са подготвили план за действие при извънредни ситуации за възстановяване на електрозахранването, отоплението и водоснабдяването. Пушилин допусна допълнителни прекъсвания на електрозахранването в региона. Според него ще работят само училища и предучилищни заведения с отопление.

Рано във вторник сутринта Пушилин съобщи за безпрецедентна украинска атака срещу електропреносната мрежа на Донецка област. ТЕЦ-овете „Зуевская“ и „Старобешевская“ бяха повредени. Много населени места останаха без ток, а котелни и филтрационни станции бяха спрени. В понеделник вечерта украинските въоръжени сили вече се опитаха да атакуват енергийната инфраструктура в т.нар. „ДНР“, използвайки дронове. Около 500 000 души в Донецк и други градове останаха без ток.