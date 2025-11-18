НА ЖИВО
      вторник, 18.11.25
          Украински удари оставиха две трети от Донецка област без електричество

          Иван Христов
          Иван Христов
          Близо две трети от жителите на контролираната от Русия част на Донецка област останаха без електричество след атака на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), съобщи ръководителят на руската администрация в региона Денис Пушилин, цитиран от РИА Новости.

          „В момента 65% от потребителите са без ток“, написа той в Telegram.

          Властите са подготвили план за действие при извънредни ситуации за възстановяване на електрозахранването, отоплението и водоснабдяването. Пушилин допусна допълнителни прекъсвания на електрозахранването в региона. Според него ще работят само училища и предучилищни заведения с отопление.

          Рано във вторник сутринта Пушилин съобщи за безпрецедентна украинска атака срещу електропреносната мрежа на Донецка област. ТЕЦ-овете „Зуевская“ и „Старобешевская“ бяха повредени. Много населени места останаха без ток, а котелни и филтрационни станции бяха спрени. В понеделник вечерта украинските въоръжени сили вече се опитаха да атакуват енергийната инфраструктура в т.нар. „ДНР“, използвайки дронове. Около 500 000 души в Донецк и други градове останаха без ток.

