      вторник, 18.11.25
          Украински военен специалист: Русия може да реализира Покровско-Мирноградския сценарий в още един град

          Руската армия иска да реализира за град Гуляйполе в Запорожка област сценария от Покровско-Мирноградската агломерация. Според украинския военен специалист Денис Попович, Русия иска да обкръжи този град от север. В коментар за „Громадское радио“ той обясни, че за Русия не е необходимо да обкръжава украинските сили в традиционния смисъл, за да се случи този сценарий.

          Експертът обяснява, че самата природа на термина „обкръжение“ се е променила.

          „Сега не е необходимо физически да се обкръжават войски или район. Достатъчно е да се прекъсне логистиката. Не е необходимо обаче физически да се прекъсне логистиката: достатъчно е да се разположат „чакащи дронове“ [безпилотни летателни апарати, които чакат цел и я атакуват, когато тя се приближи], да се поеме контрол над въздушното пространство и това е всичко, никой няма да се промъкне или да премине“, казва Попович.

          Наблюдателят спомена и използването на оптични FPV дронове от Русия. В момента тези системи могат да летят до 50 километра. Освен това, системите за електронна война са неефективни срещу тези дронове.

          Според Попович, заплахата за Гуляйполе ще се увеличи, ако руската армия успее да превземе Равнополе. Вече има съобщения за руско присъствие в този град. Ако те установят контрол над него, ще им бъде по-лесно да ударят Гуляйполе с дронове и артилерия, тъй като градът е разположен в низина.

           „Заемането на всяка възвишена местност улеснява врага да контролира пътищата и да атакува града. Местоположението на града играе отрицателна роля в неговата отбрана“, заяви военният наблюдател.

