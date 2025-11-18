Украински военни: Русия напипва слабите места в отбраната на Северск

Украински военни съобщават, че руската армия търси подходи към Северск (Северско направление), прониквайки във фланговете и напипвайки слабите места в отбраната на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), съобщава Military analytics.

По-специално, руски войници са забелязани в южната част на града. Това може да показва началото на проникване на руска пехота, целящо скрито струпване на сили и повтаряне на сценария от Покровск.