Украинци са взривили железопътната линия в Полша, според Туск са действали по нареждане на Русия

Граждани на Украйна са взривили железопътната линия в Полша. Това заяви полският премиер Доналд Туск във вторник.

Според него украинците са действали по указания от Русия.

Освен това Туск твърди, че украинските граждани са напуснали Полша и са се отправили към Беларус. Той също така заяви, че един от заподозрените е „украински гражданин“, осъден в Лвов през май 2025 г. и уж живеещ в Беларус. Вторият е „жител на Донбас“, който „също е преминал границата от Беларус в Полша заедно с първия заподозрян тази есен, непосредствено преди атаките“. Полският премиер не представи доказателства за твърденията си.

В неделя полицията в Мазовецкото войводство на Полша съобщи за повреда на железопътна линия, водеща към Украйна. На следващия ден Доналд Туск обяви, че на мястото е станала експлозия. По-късно полският министър на отбраната обвини Русия в организиране на саботажа.