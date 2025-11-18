НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 18.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Украинци са взривили железопътната линия в Полша, според Туск са действали по нареждане на Русия

          0
          14
          Доналд Туск
          Доналд Туск
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Граждани на Украйна са взривили железопътната линия в Полша. Това заяви полският премиер Доналд Туск във вторник.

          - Реклама -

          Според него украинците са действали по указания от Русия.

          Освен това Туск твърди, че украинските граждани са напуснали Полша и са се отправили към Беларус. Той също така заяви, че един от заподозрените е „украински гражданин“, осъден в Лвов през май 2025 г. и уж живеещ в Беларус. Вторият е „жител на Донбас“, който „също е преминал границата от Беларус в Полша заедно с първия заподозрян тази есен, непосредствено преди атаките“. Полският премиер не представи доказателства за твърденията си.

          В неделя полицията в Мазовецкото войводство на Полша съобщи за повреда на железопътна линия, водеща към Украйна. На следващия ден Доналд Туск обяви, че на мястото е станала експлозия. По-късно полският министър на отбраната обвини Русия в организиране на саботажа.

          Граждани на Украйна са взривили железопътната линия в Полша. Това заяви полският премиер Доналд Туск във вторник.

          - Реклама -

          Според него украинците са действали по указания от Русия.

          Освен това Туск твърди, че украинските граждани са напуснали Полша и са се отправили към Беларус. Той също така заяви, че един от заподозрените е „украински гражданин“, осъден в Лвов през май 2025 г. и уж живеещ в Беларус. Вторият е „жител на Донбас“, който „също е преминал границата от Беларус в Полша заедно с първия заподозрян тази есен, непосредствено преди атаките“. Полският премиер не представи доказателства за твърденията си.

          В неделя полицията в Мазовецкото войводство на Полша съобщи за повреда на железопътна линия, водеща към Украйна. На следващия ден Доналд Туск обяви, че на мястото е станала експлозия. По-късно полският министър на отбраната обвини Русия в организиране на саботажа.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Мартин Димитров към управляващите: Искате все да вземате пари, може и да няма 2027 г.

          Никола Павлов -
          Депутатът от „Продължаваме промяната – Демократична България“ Мартин Димитров отправи остра критика към управляващите по време на заседание на бюджетната комисия. По думите му в...
          Свят

          Най-големият кредитополучател от Китай са САЩ

          Иван Христов -
          Анализатори са проучили дейността на китайските финансови институции през последните 25 години. Оказва се, че САЩ са най-честият кредитополучател от Китай, пише The ​​Washington...
          Война

          Полша обвини Русия за взрива на железопътната връзка с Украйна

          Иван Христов -
          Полското следствие подозира, че руското разузнаване е организаторът на инцидентите, които извадиха от строя участък от железопътната линия, свързваща Варшава и Жешув. Това заяви...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions