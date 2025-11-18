ВНИМАНИЕ: Оранжев код за опасно време утре

Националният институт по метеорология и хидрология издаде оранжев и жълт код за опасни количества валежи в няколко области на страната за сряда. Очакват се значителни дъждове, придружени на места от силен вятър, особено в Южна България и по източното крайбрежие.

- Реклама -

Какво време ни очаква?

През следващото денонощие времето ще остане:

Облачно

С интензивни валежи от дъжд в Югозападна, Централна Северна и Североизточна България, както и в южните райони на Източните Родопи

в Югозападна, Централна Северна и Североизточна България, както и в южните райони на Източните Родопи По-слаби и на по-малко места валежи в Югоизточна България и утре през деня в Северозападна

Вятърът:

В Северна България – ще отслабне и ще се ориентира от север–североизток

В Южна България – остава от юг–югозапад, умерен до силен, на места поривист

Температурите:

Южна и Югоизточна България: минимални 12°–17°, максимални 16°–21°

минимални 12°–17°, максимални 16°–21° Останалата част от страната: минимални 5°–10°, максимални 7°–15°

минимални 5°–10°, максимални 7°–15° София: около 8° минимална и 12° максимална

Атмосферното налягане остава по-ниско от обичайното, но ще започне да се повишава.

По Черноморието

Предимно облачно , с валежи на север

, с валежи на север Вятър – умерен от север–североизток, на юг – югозападен

Максимални температури: 15°–16° на север , до 21° на юг

, до Морска вода: 15°–16°

Вълнение: 2–3 бала

В планините

Облачно с валежи от дъжд, над 2000 м – сняг

Значителни количества се очакват в: Югозападните масиви Централна и Източна Стара планина

В Странджа и Сакар – почти без валежи

Вятър: силен до бурен югозападен

Температури: На 1200 м: около 10° На 2000 м: около 4°



В четвъртък и петък

Времето остава динамично, но по-топло за сезона.