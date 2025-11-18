ВНИМАНИЕ: Оранжев код за опасно време утре

Националният институт по метеорология и хидрология издаде оранжев и жълт код за опасни количества валежи в няколко области на страната за сряда. Очакват се значителни дъждове, придружени на места от силен вятър, особено в Южна България и по източното крайбрежие.
Какво време ни очаква?
През следващото денонощие времето ще остане:
- Облачно
- С интензивни валежи от дъжд в Югозападна, Централна Северна и Североизточна България, както и в южните райони на Източните Родопи
- По-слаби и на по-малко места валежи в Югоизточна България и утре през деня в Северозападна
Вятърът:
- В Северна България – ще отслабне и ще се ориентира от север–североизток
- В Южна България – остава от юг–югозапад, умерен до силен, на места поривист
Температурите:
- Южна и Югоизточна България: минимални 12°–17°, максимални 16°–21°
- Останалата част от страната: минимални 5°–10°, максимални 7°–15°
- София: около 8° минимална и 12° максимална
Атмосферното налягане остава по-ниско от обичайното, но ще започне да се повишава.
По Черноморието
- Предимно облачно, с валежи на север
- Вятър – умерен от север–североизток, на юг – югозападен
- Максимални температури: 15°–16° на север, до 21° на юг
- Морска вода: 15°–16°
- Вълнение: 2–3 бала
В планините
- Облачно с валежи от дъжд, над 2000 м – сняг
- Значителни количества се очакват в:
- Югозападните масиви
- Централна и Източна Стара планина
- В Странджа и Сакар – почти без валежи
- Вятър: силен до бурен югозападен
- Температури:
- На 1200 м: около 10°
- На 2000 м: около 4°
В четвъртък и петък
Времето остава динамично, но по-топло за сезона.
- Минимални: 6°–7° на северозапад до 15°–16° на югоизток
- Максимални: 10°–12° в Западна България до 20°–22° в Източна
- Облачност: променлива
- Валежи: малко и на по-малко места, главно в западните райони и Рило-Родопската област
- На изток – умерен южен вятър
- В котловините на Западна България – сутрешни мъгли и ниска облачност