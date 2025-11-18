НА ЖИВО
          ВНИМАНИЕ: Оранжев код за опасно време утре

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Националният институт по метеорология и хидрология издаде оранжев и жълт код за опасни количества валежи в няколко области на страната за сряда. Очакват се значителни дъждове, придружени на места от силен вятър, особено в Южна България и по източното крайбрежие.

          Какво време ни очаква?

          През следващото денонощие времето ще остане:

          • Облачно
          • С интензивни валежи от дъжд в Югозападна, Централна Северна и Североизточна България, както и в южните райони на Източните Родопи
          • По-слаби и на по-малко места валежи в Югоизточна България и утре през деня в Северозападна

          Вятърът:

          • В Северна България – ще отслабне и ще се ориентира от север–североизток
          • В Южна България – остава от юг–югозапад, умерен до силен, на места поривист

          Температурите:

          • Южна и Югоизточна България: минимални 12°–17°, максимални 16°–21°
          • Останалата част от страната: минимални 5°–10°, максимални 7°–15°
          • София: около 8° минимална и 12° максимална

          Атмосферното налягане остава по-ниско от обичайното, но ще започне да се повишава.

          По Черноморието

          • Предимно облачно, с валежи на север
          • Вятър – умерен от север–североизток, на юг – югозападен
          • Максимални температури: 15°–16° на север, до 21° на юг
          • Морска вода: 15°–16°
          • Вълнение: 2–3 бала
          Опасно време: Жълт код за 13 области за утре Опасно време: Жълт код за 13 области за утре

          В планините

          • Облачно с валежи от дъжд, над 2000 м – сняг
          • Значителни количества се очакват в:
            • Югозападните масиви
            • Централна и Източна Стара планина
          • В Странджа и Сакар – почти без валежи
          • Вятър: силен до бурен югозападен
          • Температури:
            • На 1200 м: около 10°
            • На 2000 м: около

          В четвъртък и петък

          Времето остава динамично, но по-топло за сезона.

          • Минимални: 6°–7° на северозапад до 15°–16° на югоизток
          • Максимални: 10°–12° в Западна България до 20°–22° в Източна
          • Облачност: променлива
          • Валежи: малко и на по-малко места, главно в западните райони и Рило-Родопската област
          • На изток – умерен южен вятър
          • В котловините на Западна България – сутрешни мъгли и ниска облачност
          Топъл финал на ноември: повече слънце, мъгли и кратък студен пробив Топъл финал на ноември: повече слънце, мъгли и кратък студен пробив

