Военен експерт обясни изтеглянето на ВСУ при Гуляйполе: „Не е катастрофа“

Ситуацията, когато възниква въпросът за запазване на личния състав, е нормална по време на война. Следователно, изтеглянето от някои позиции не е катастрофа. Това заяви военният наблюдател Иван Тимочко в интервю пред „Украинското радио“, отговаряйки на въпрос за причините за изтеглянето на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) от позиции близо до няколко населени места в района на Гуляйполе. Той отбеляза, че това решение е взето, за да се избегне обкръжение.

- Реклама -

Тимочко обясни, че руската армия, като се има предвид, че основните й сили в момента са разположени в агломерацията на Покровск и Мирноград, се опитва да разшири фланговете си.

Освен това руснаците са се възползвали от мъглата и други условия, за да концентрират значително количество артилерия на това направление.

„Като се има предвид, че ситуацията се развива в рамките на малки населени места, беше невъзможно да се изградят сериозни фортификации, използващи големи промишлени сгради. Имайки допълнителна информация, че противникът се готви да обходи позициите ни, беше взето решение за изтегляне“, обяснява военният наблюдател. Той подчерта, че във война запазването на личния състав е нормална ситуация.

„Ето защо беше дадена заповед за запазване на личния състав“, добави Тимочко, като посочи, че ако има заплаха от обкръжение и разузнавателни доклади, че концентрацията на сили и артилерия на руснаците „надвишава възможностите ви няколко пъти, тогава, разбира се, те ще се оттеглят“.

„Това не е катастрофа. Катастрофа би била, ако врагът беше пробил отбранителната линия, беше напреднал в тила в бойни формации и голям брой бойци бяха обкръжени. Или ако врагът беше заловил голям брой личен състав или заловил техника. Или, да речем, ако бяха продължили настъплението без да срещат съпротива“, заяви още той.

На въпрос за бъдещата ситуация около Гуляйполе, говорейки общо за фронта, той отбеляза, че в момента „врагът не е направил дълбоки пробиви в тила на нашите военни. Врагът не постига успех на оперативно-стратегическо ниво, но на тактическо ниво те натискат и натискат“.

„Руснаците твърдяха, че ще окупират Константиновка до февруари-март 2025 г. Но сега сме ноември, а те още дори не са стигнали до линията на отбраната. Да, Герасимов и Путин се изказаха преди няколко седмици и казаха, че уж са окупирали Покровск и Мирноград. Но до ден днешен те по същество не успяват да разположат бойни части в тези градове и боевете там продължават по фронтова дъга от 50 километра. И има още много примери“, заяви Иван Тимочко.