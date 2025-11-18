НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 18.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          За 1 глас: Здравната комисия прие бюджета на НЗОК

          0
          44
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Парламентарната комисия по здравеопазването прие на първо четене проекта за бюджет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2026 г. Решението бе взето с 11 гласа „за“ срещу девет „против“, при липса на „въздържал се“.

          - Реклама -

          Управителят на НЗОК, доц. Петко Стефановски, представи основните параметри на проекта, които предвиждат значително увеличение на финансовата рамка на институцията.

          Общи приходи и рекорден ръст

          Общият размер на приходите и трансферите в бюджета на НЗОК за 2026 г. е заложен на 5 571 998,4 хил. евро. Общите разходи са в същия размер.

          Ключов акцент е, че приходите и разходите по законопроекта са със 727 652,9 хил. евро повече в сравнение с бюджета за текущата година, което представлява ръст от впечатляващите 15%. Доц. Стефановски потвърди също, че размерът на здравноосигурителната вноска се запазва на 8%.

          Финансовата комисия прие на първо четене бюджет 2026 Финансовата комисия прие на първо четене бюджет 2026

          Структура на финансирането и плащанията

          Здравноосигурителните приходи възлизат на 5 196 424,8 хил. евро. Те са формирани от две основни пера:

          • Приходи от здравноосигурителни вноски: 3 177 034,8 хил. евро.
          • Трансфери от държавния бюджет (за осигуряваните от държавата групи): 2 019 390,0 хил. евро.

          Средствата за здравноосигурителни плащания са определени на 4 985 168,9 хил. евро, което е увеличение с 448 026,7 хил. евро спрямо предходната година.

          Освен това, резервът на НЗОК също се увеличава до близо 152 млн. евро, отбелязвайки 9,8% ръст.

          Рекорден бюджет за НЗОК през 2026 г.: Предвидени са над 5,57 милиарда евро за здраве Рекорден бюджет за НЗОК през 2026 г.: Предвидени са над 5,57 милиарда евро за здраве

          Най-голям скок за болничната помощ

          Предвидени са различни нива на ръст на средствата за отделните видове медицинска дейност:

          • Болнична помощ: Предвиденият ръст е 11,9%, което е най-високото процентно увеличение сред всички пера.
          • Дентална помощ: Увеличението е с 9,7%.
          • Медико-диагностични дейности: Ръст от 9,5%.
          • Медицински изделия: Увеличението е с 5,7%.
          • Първична извънболнична медицинска помощ (ПИМП): Ръст от 5,5%.
          • Специализирана извънболнична медицинска помощ (СИМП): Ръст от 4,7%.

          Парламентарната комисия по здравеопазването прие на първо четене проекта за бюджет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2026 г. Решението бе взето с 11 гласа „за“ срещу девет „против“, при липса на „въздържал се“.

          - Реклама -

          Управителят на НЗОК, доц. Петко Стефановски, представи основните параметри на проекта, които предвиждат значително увеличение на финансовата рамка на институцията.

          Общи приходи и рекорден ръст

          Общият размер на приходите и трансферите в бюджета на НЗОК за 2026 г. е заложен на 5 571 998,4 хил. евро. Общите разходи са в същия размер.

          Ключов акцент е, че приходите и разходите по законопроекта са със 727 652,9 хил. евро повече в сравнение с бюджета за текущата година, което представлява ръст от впечатляващите 15%. Доц. Стефановски потвърди също, че размерът на здравноосигурителната вноска се запазва на 8%.

          Финансовата комисия прие на първо четене бюджет 2026 Финансовата комисия прие на първо четене бюджет 2026

          Структура на финансирането и плащанията

          Здравноосигурителните приходи възлизат на 5 196 424,8 хил. евро. Те са формирани от две основни пера:

          • Приходи от здравноосигурителни вноски: 3 177 034,8 хил. евро.
          • Трансфери от държавния бюджет (за осигуряваните от държавата групи): 2 019 390,0 хил. евро.

          Средствата за здравноосигурителни плащания са определени на 4 985 168,9 хил. евро, което е увеличение с 448 026,7 хил. евро спрямо предходната година.

          Освен това, резервът на НЗОК също се увеличава до близо 152 млн. евро, отбелязвайки 9,8% ръст.

          Рекорден бюджет за НЗОК през 2026 г.: Предвидени са над 5,57 милиарда евро за здраве Рекорден бюджет за НЗОК през 2026 г.: Предвидени са над 5,57 милиарда евро за здраве

          Най-голям скок за болничната помощ

          Предвидени са различни нива на ръст на средствата за отделните видове медицинска дейност:

          • Болнична помощ: Предвиденият ръст е 11,9%, което е най-високото процентно увеличение сред всички пера.
          • Дентална помощ: Увеличението е с 9,7%.
          • Медико-диагностични дейности: Ръст от 9,5%.
          • Медицински изделия: Увеличението е с 5,7%.
          • Първична извънболнична медицинска помощ (ПИМП): Ръст от 5,5%.
          • Специализирана извънболнична медицинска помощ (СИМП): Ръст от 4,7%.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Правосъдие

          ИЗВЪНРЕДНО: Съдът взе решение за Лена Бориславова по делото „Корал“

          Никола Павлов -
          Софийският районен съд оправда народния представител Лена Бориславова по делото, в което бе обвинена, че се е ползвала от неистински частни документи. Същност на обвинението Обвинението...
          Правосъдие

          Финал на процеса: Съдът решава за Лена Бориславова по дело за документна измама

          Георги Петров -
          Софийският районен съд днес проведе заседание по делото срещу народния представител Лена Бориславова, която е обвинена в използване на неистински частни документи. Очаква се...
          Политика

          Финансовата комисия прие на първо четене бюджет 2026

          Никола Павлов -
          Парламентарната Комисия по бюджет и финанси прие проекта за държавен бюджет за 2026 г., но решението предизвика незабавно несъгласие от страна на работодателските организации,...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions