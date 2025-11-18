За 1 глас: Здравната комисия прие бюджета на НЗОК

Парламентарната комисия по здравеопазването прие на първо четене проекта за бюджет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2026 г. Решението бе взето с 11 гласа „за“ срещу девет „против“, при липса на „въздържал се“.

Управителят на НЗОК, доц. Петко Стефановски, представи основните параметри на проекта, които предвиждат значително увеличение на финансовата рамка на институцията.

Общи приходи и рекорден ръст

Общият размер на приходите и трансферите в бюджета на НЗОК за 2026 г. е заложен на 5 571 998,4 хил. евро. Общите разходи са в същия размер.

Ключов акцент е, че приходите и разходите по законопроекта са със 727 652,9 хил. евро повече в сравнение с бюджета за текущата година, което представлява ръст от впечатляващите 15%. Доц. Стефановски потвърди също, че размерът на здравноосигурителната вноска се запазва на 8%.

Структура на финансирането и плащанията

Здравноосигурителните приходи възлизат на 5 196 424,8 хил. евро. Те са формирани от две основни пера:

Приходи от здравноосигурителни вноски : 3 177 034,8 хил. евро .

: . Трансфери от държавния бюджет (за осигуряваните от държавата групи): 2 019 390,0 хил. евро.

Средствата за здравноосигурителни плащания са определени на 4 985 168,9 хил. евро, което е увеличение с 448 026,7 хил. евро спрямо предходната година.

Освен това, резервът на НЗОК също се увеличава до близо 152 млн. евро, отбелязвайки 9,8% ръст.

Най-голям скок за болничната помощ

Предвидени са различни нива на ръст на средствата за отделните видове медицинска дейност: