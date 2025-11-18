НА ЖИВО
          За 150 кг марихуана: Съдът наложи 5000 парична гаранция на столичанин

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Софийският апелативен съд промени мярката за неотклонение на Борис Кацарски (46 г.), обвиняем по делото за 150 кг марихуана, открити в имот в столичния квартал „Орландовци“. Вместо „домашен арест“ съдът постанови парична гаранция от 5000 лв.

          Как започна случаят

          На 6 ноември служители на сектор „Наркотици“ и Второ РУ–СДВР откриха:

          • 13 кг марихуана във вакуумирани пликове
          • 71 кашона с тревиста маса, всеки по 2 кг
            Общо – над 150 кг наркотик в изоставена сграда.

          Установена е фирмата, стопанисваща сградата, и нейният управител. Задържани са двама мъже – 64-годишният управител и Борис Кацарски. На Кацарски е повдигнато обвинение.

          Аргументите на защитата

          Адвокатът на Кацарски, Светозар Гайдарски, представи няколко документа, сред които:

          • Нотариално заверена декларация от земеделския производител Александър Бозуков, в която той заявява, че откритата тревиста маса в склада е негова собственост и произведена от него.
          • Две декларации от лица, които потвърждават, че заедно с Кацарски са били в Турция между 29.10–2.11.2025 г. за участие в международна регата.
          • Хотелска сметка, показваща, че между 5–7 ноември 2025 г. обвиняемият е бил на почивка в с. Баня.

          Кацарски заяви пред съда, че не е възможно да е бил в София в периода, когато предполагаемо е посещавал помещението, където е намерена марихуаната.

          Защитата обясни и причината за откритите количества коноп в дома на обвиняемия:
          Кацарски е дългогодишен участник в индустриалния конопен сектор, има лиценз и разрешения от МЗХ и БАБХ за работа с подобни продукти и е сред учредителите на Асоциацията на българските конопопроизводители.

          Решението на съда

          САС прие, че:

          • няма опасност от укриване,
          • няма риск от извършване на престъпление,
            и постанови по-лека мярка – 5000 лв. гаранция, като отмени домашния арест.

          Определението е окончателно, не подлежи на обжалване.

          Какво предстои

          На следващ етап по делото съдът очаква физико-химична експертиза, която трябва да установи вида и съдържанието на веществата, открити в имота и дома на Кацарски.

          - Реклама -

          СДВР разби депо за съхранение на марихуана в столичния квартал „Орландовци"

          Радан Кънев: Не подценявам действията на сина ми, за които ще понесе последици според закона

