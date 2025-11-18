За 150 кг марихуана: Съдът наложи 5000 парична гаранция на столичанин

Софийският апелативен съд промени мярката за неотклонение на Борис Кацарски (46 г.), обвиняем по делото за 150 кг марихуана, открити в имот в столичния квартал „Орландовци“. Вместо „домашен арест“ съдът постанови парична гаранция от 5000 лв.

Как започна случаят

На 6 ноември служители на сектор „Наркотици“ и Второ РУ–СДВР откриха:

13 кг марихуана във вакуумирани пликове

във вакуумирани пликове 71 кашона с тревиста маса, всеки по 2 кг

Общо – над 150 кг наркотик в изоставена сграда.

Установена е фирмата, стопанисваща сградата, и нейният управител. Задържани са двама мъже – 64-годишният управител и Борис Кацарски. На Кацарски е повдигнато обвинение.

Аргументите на защитата

Адвокатът на Кацарски, Светозар Гайдарски, представи няколко документа, сред които:

Нотариално заверена декларация от земеделския производител Александър Бозуков, в която той заявява, че откритата тревиста маса в склада е негова собственост и произведена от него.

от земеделския производител Александър Бозуков, в която той заявява, че откритата тревиста маса в склада е негова собственост и произведена от него. Две декларации от лица, които потвърждават, че заедно с Кацарски са били в Турция между 29.10–2.11.2025 г. за участие в международна регата.

от лица, които потвърждават, че заедно с Кацарски са били в Турция между 29.10–2.11.2025 г. за участие в международна регата. Хотелска сметка, показваща, че между 5–7 ноември 2025 г. обвиняемият е бил на почивка в с. Баня.

Кацарски заяви пред съда, че не е възможно да е бил в София в периода, когато предполагаемо е посещавал помещението, където е намерена марихуаната.

Защитата обясни и причината за откритите количества коноп в дома на обвиняемия:

Кацарски е дългогодишен участник в индустриалния конопен сектор, има лиценз и разрешения от МЗХ и БАБХ за работа с подобни продукти и е сред учредителите на Асоциацията на българските конопопроизводители.

Решението на съда

САС прие, че:

няма опасност от укриване ,

, няма риск от извършване на престъпление,

и постанови по-лека мярка – 5000 лв. гаранция, като отмени домашния арест.

Определението е окончателно, не подлежи на обжалване.

Какво предстои

На следващ етап по делото съдът очаква физико-химична експертиза, която трябва да установи вида и съдържанието на веществата, открити в имота и дома на Кацарски.