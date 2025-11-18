НА ЖИВО
          Зеленски обяви активизация на преговорите с Русия; Кремъл: в Турция ще преговаряте без нас

          Преговори между Русия и Украйна
          Украинският президент Володимир Зеленски обяви „активизация“ на мирните преговори с Русия. В своя Telegram канал той отбеляза, че Киев вече се готви за това, добавяйки, че за сряда е насрочена среща в Турция. От Кремъл обаче обявиха, че няма да изпращат свой представител на разговорите в Истанбул.

          „Подготвяме се да засилим преговорите и сме разработили решения, които ще предложим на нашите партньори. Да направим всичко възможно, за да сложим край на войната, е основен приоритет на Украйна“, написа Зеленски. Той добави още, че Киев прави всичко възможно, за да възобнови освобождаването на украинците от руски плен.

          Когато е говорил за засилване на диалога с Москва, Володимир Зеленски вероятно е имал предвид преговорите с Турция, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

          „Очевидно Зеленски е имал предвид контактите, които ще се проведат утре в Истанбул. Това са контактите на Зеленски с нашите турски приятели, към които вероятно ще се присъедини и г-н Уиткоф. Ще изчакаме резултатите от тези разговори“, заяви той.

          Песков подчерта, че представители на Москва няма да присъстват на тези разговори. Според него Кремъл все още не е получил информация от Украйна относно продължаването на диалога. Същевременно Москва е отворена за обсъждане на споразумение, факт, известен на Вашингтон, Истанбул и Киев.

          Прессекретарят на президента на Русия уточни, че Владимир Путин няма планове за контакт с Уиткоф или турски представители. Той обаче би бил отворен за дискусия, ако някой от тях счете за необходимо да информира Русия за разговорите си със Зеленски.

