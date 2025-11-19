НА ЖИВО
          140 години от победата в Сръбско-българската война бяха отбелязани на Пантеона в Гургулят

          Снимка: Facebook
          Президентът и върховен главнокомандващ Румен Радев почете паметта на героите от Сръбско-българската война на Пантеона в Гургулят и поздрави военнослужещите от Сухопътните войски по случай техния боен празник.

          „Геният на българските пълководци остава завинаги записан в аналите на световното оперативно изкуство, а доблестта на българския войник е вечен символ на храброст и себеотрицание.“

          В словото си президентът подчерта, че 140 години ни делят от първата голяма победа на българското оръжие в съвременната ни история, извоювана чрез „устрема на капитаните и доблестта на дедите ни“, които защитават свободата и независимостта на България срещу превъзхождащ противник.

          Радев припомни, че 19 ноември неслучайно е празник на Сухопътните войски – род, който е „изнесъл на плещите си тежестта на войните за национално обединение и независимост“.

          „Убеден съм, че въпреки предизвикателствата ще успеете във вашата високоблагородна мисия, защото във вашите вени тече кръвта на дедите ви.“

          Президентът поздрави командирите за визията им за развитие и усилията за модернизация на Сухопътните войски. На церемонията бяха връчени отличия на военнослужещи за висок професионализъм и принос към отбраната.

          Пред Пантеона беше отслужен молебен и бяха поднесени цветя от официалните гости. По-рано в Сливница бяха положени венци пред паметника „Петимата капитани“. Военнослужещи от Сухопътните войски преминаха в традиционния пеши марш „По стъпките на Сливнишките герои“ от паметника на капитаните до мемориала „Героите на Сливница“, където също се състояха тържествени ритуали.

          Президентът отбеляза, че духът, героизмът и примерът на българските воини продължават да бъдат живи в днешните Сухопътни войски — гръбнака на Българската армия.

