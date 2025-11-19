19-годишен катастрофира на столичен булевард

Деветнайсетгодишен шофьор е пострадал при пътнотранспортно произшествие на бул. „Тодор Александров“ в София, съобщиха от пресцентъра на Столичната дирекция на вътрешните работи, цитирани от БТА.

Младежът е транспортиран до болница за преглед.

По последна информация други пострадали не са регистрирани.