24-годишна жена катастрофира на пътя Бургас–Сарафово: автомобилът се качи върху мантинела

Катастрофа стана тази сутрин около 9:30 часа на пътя Бургас–Сарафово. Самостоятелно е катастрофирал лек автомобил, управляван от 24-годишна жена от Стара Загора.

По първоначална информация водачката е изгубила контрол над колата, която при движение с висока скорост се е качила върху разделителната мантинела. За щастие няма пострадали.