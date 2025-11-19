НА ЖИВО
          Инциденти

          24-годишна жена катастрофира на пътя Бургас–Сарафово: автомобилът се качи върху мантинела

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Катастрофа стана тази сутрин около 9:30 часа на пътя Бургас–Сарафово. Самостоятелно е катастрофирал лек автомобил, управляван от 24-годишна жена от Стара Загора.

          По първоначална информация водачката е изгубила контрол над колата, която при движение с висока скорост се е качила върху разделителната мантинела. За щастие няма пострадали.

          Политика

          След появата в „МиндичГейт": Зеленски уволнява Ермак?

          Никола Павлов -
          Президентът на Украйна Владимир Зеленски може да бъде принуден да освободи началника на своя офис Андрий Ермак, ако публикуваните от Националното антикорупционно бюро на...
          Общество

          Манол Генов: 27% нарушения по Черноморието, инспекция след наводненията разкри сериозни проблеми

          Дамяна Караджова -
          27% от проверените водни обекти по Черноморието са с нарушения, съобщи министър Манол Генов
          Политика

          53 000 сигнала за домашно насилие през 2024 г.: МС представи нов механизъм за защита

          Дамяна Караджова -
          Над 53 000 сигнала за домашно насилие са подадени през 2024 г., стана ясно на брифинг

