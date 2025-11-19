НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 19.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЛайфстайлЛюбопитно

          3200 вида хляб и традиция под закрилата на ЮНЕСКО: германското хлебно чудо

          0
          8
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Френските багети може и да са символ на киното, но когато говорим за вкус и традиция, германците имат силен аргумент: най-добрият хляб в света – според CNN – идва от Германия. Страната притежава необятно хлебно наследство, подкрепено от впечатляваща статистика: според регистъра към Германския институт за хляб вече са признати над 3200 вида хляб, а от 2015 г. германската хлебна култура е част от Нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО.

          - Реклама -

          Дори езикът разкрива значението на хляба – думата broterwerb („придобиване на хляб“) е едно от значенията на „работа“. Хлябът е неизменна част от всяко хранене – от сутрешния pausenbrot до abendbrot, буквално „вечерният хляб“. Неслучайно има и поговорка: „Продава се като нарязан хляб“.

          Германската култура е стигнала дотам, че хлябът има собствен телевизионен герой – говорещият хляб Бернд от детския канал KI.KA, любима фигура от 2000 г. насам. През 2018 г. дори излиза пощенска марка „Германска хлебна култура“.

          История, замесена в традиция

          Огромното разнообразие на германските хлебни изделия се корени във фрагментираната структура на страната преди XIX век – стотици княжества и градове с различни култури, диалекти и, разбира се, видове хляб. Климатът също играе роля – за разлика от топлите райони на Франция и Италия, Германия не е идеална за пшеница, затова се разчита на ръж, лимец и твърди пълнозърнести брашна.

          Така се ражда характерният за страната квасен хляб, плътен, ароматен и изключително хранителен.

          НЕОБЯСНИМО: Условна присъда за педофил блудствал с години с малко дете НЕОБЯСНИМО: Условна присъда за педофил блудствал с години с малко дете

          Впрочем не всички европейци са били почитатели: през 1792 г. Йохан Волфганг фон Гьоте отбелязва как двама пленени французи побягнали, когато им предложил ръжен хляб.

          Хлябът – германската бърза храна

          Докато по света камиони предлагат тако и бургери, Германия се придържа към пекарните, предлагащи прословутите belegte brötchen – хлебчета с различни пълнежи. Веднъж влезете ли в местна bäckerei, изборът може да ви обърка: селски хляб, каменна пещ, слънчогледов, тиквен, петзърнест…

          Органичната вълна по света настъпва едва през XXI век, но германците пекат пълнозърнест хляб векове преди това. Занаятът е уважаван и до днес – професионалните пекари преминават през дългогодишно обучение, а всяка година Германският институт за хляб обявява „хляб на годината“. За 2025 г. това е nussbrot – ореховият хляб.

          528 сигнала за опасни храни: Европа алармира за токсини, България спря вноса на … 528 сигнала за опасни храни: Европа алармира за токсини, България спря вноса на …

          Някои от най-обичаните видове германски хляб

          🍞 Brötchen – класическото бяло хлебче, известно в различните региони като semmeln, wecken, schrippen или rundstück.
          🍞 Milchbrötchen – пухкави млечни хлебчета със стафиди или шоколадови парченца.
          🍞 Hörnchen – германският вариант на кроасана, идеален за неделна закуска.
          🍞 Vollkornbrot – плътен и законово защитен пълнозърнест хляб (минимум 90% пълнозърнесто брашно).
          🍞 Pumpernickel – емблематичен тъмен ръжен хляб, печен дълго на ниска температура.
          🍞 Roggenbrot – всички ръжени хлябове извън pumpernickel, различни по цвят и плътност.
          🍞 Katenbrot – груб пълнозърнест хляб, традиционен за вечерята.
          🍞 Sonnenblumenbrot – хляб със слънчогледови семки, леко сладък и идеален за закуска.
          🍞 Dreikornbrot/Fünfkornbrot – трохлебни и петхлебни видове, изключително питателни и подходящи за всяко хранене.
          🍞 Brezel (претцел) – класика от южна Германия, често поднесен с масло и бира.

          Хляб, който обикаля света

          Германската хлебна традиция живее не само у дома – германски пекарни могат да се открият в Гоа, Дъблин, Ню Йорк и десетки други градове.

          А за истинско преживяване, което съчетава традиция и майсторство, е достатъчно да опитате едно парче квасен хляб с германско сирене и масло.

          Гарантирано е: германският хляб ще ви убеди сам защо смятат, че е най-добрият в света.

          Френските багети може и да са символ на киното, но когато говорим за вкус и традиция, германците имат силен аргумент: най-добрият хляб в света – според CNN – идва от Германия. Страната притежава необятно хлебно наследство, подкрепено от впечатляваща статистика: според регистъра към Германския институт за хляб вече са признати над 3200 вида хляб, а от 2015 г. германската хлебна култура е част от Нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО.

          - Реклама -

          Дори езикът разкрива значението на хляба – думата broterwerb („придобиване на хляб“) е едно от значенията на „работа“. Хлябът е неизменна част от всяко хранене – от сутрешния pausenbrot до abendbrot, буквално „вечерният хляб“. Неслучайно има и поговорка: „Продава се като нарязан хляб“.

          Германската култура е стигнала дотам, че хлябът има собствен телевизионен герой – говорещият хляб Бернд от детския канал KI.KA, любима фигура от 2000 г. насам. През 2018 г. дори излиза пощенска марка „Германска хлебна култура“.

          История, замесена в традиция

          Огромното разнообразие на германските хлебни изделия се корени във фрагментираната структура на страната преди XIX век – стотици княжества и градове с различни култури, диалекти и, разбира се, видове хляб. Климатът също играе роля – за разлика от топлите райони на Франция и Италия, Германия не е идеална за пшеница, затова се разчита на ръж, лимец и твърди пълнозърнести брашна.

          Така се ражда характерният за страната квасен хляб, плътен, ароматен и изключително хранителен.

          НЕОБЯСНИМО: Условна присъда за педофил блудствал с години с малко дете НЕОБЯСНИМО: Условна присъда за педофил блудствал с години с малко дете

          Впрочем не всички европейци са били почитатели: през 1792 г. Йохан Волфганг фон Гьоте отбелязва как двама пленени французи побягнали, когато им предложил ръжен хляб.

          Хлябът – германската бърза храна

          Докато по света камиони предлагат тако и бургери, Германия се придържа към пекарните, предлагащи прословутите belegte brötchen – хлебчета с различни пълнежи. Веднъж влезете ли в местна bäckerei, изборът може да ви обърка: селски хляб, каменна пещ, слънчогледов, тиквен, петзърнест…

          Органичната вълна по света настъпва едва през XXI век, но германците пекат пълнозърнест хляб векове преди това. Занаятът е уважаван и до днес – професионалните пекари преминават през дългогодишно обучение, а всяка година Германският институт за хляб обявява „хляб на годината“. За 2025 г. това е nussbrot – ореховият хляб.

          528 сигнала за опасни храни: Европа алармира за токсини, България спря вноса на … 528 сигнала за опасни храни: Европа алармира за токсини, България спря вноса на …

          Някои от най-обичаните видове германски хляб

          🍞 Brötchen – класическото бяло хлебче, известно в различните региони като semmeln, wecken, schrippen или rundstück.
          🍞 Milchbrötchen – пухкави млечни хлебчета със стафиди или шоколадови парченца.
          🍞 Hörnchen – германският вариант на кроасана, идеален за неделна закуска.
          🍞 Vollkornbrot – плътен и законово защитен пълнозърнест хляб (минимум 90% пълнозърнесто брашно).
          🍞 Pumpernickel – емблематичен тъмен ръжен хляб, печен дълго на ниска температура.
          🍞 Roggenbrot – всички ръжени хлябове извън pumpernickel, различни по цвят и плътност.
          🍞 Katenbrot – груб пълнозърнест хляб, традиционен за вечерята.
          🍞 Sonnenblumenbrot – хляб със слънчогледови семки, леко сладък и идеален за закуска.
          🍞 Dreikornbrot/Fünfkornbrot – трохлебни и петхлебни видове, изключително питателни и подходящи за всяко хранене.
          🍞 Brezel (претцел) – класика от южна Германия, често поднесен с масло и бира.

          Хляб, който обикаля света

          Германската хлебна традиция живее не само у дома – германски пекарни могат да се открият в Гоа, Дъблин, Ню Йорк и десетки други градове.

          А за истинско преживяване, което съчетава традиция и майсторство, е достатъчно да опитате едно парче квасен хляб с германско сирене и масло.

          Гарантирано е: германският хляб ще ви убеди сам защо смятат, че е най-добрият в света.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Споразумение за край на войната в Украйна може да бъде постигнато още тази седмица

          Иван Христов -
          Белият дом възнамерява да представи ново важно мирно споразумение с Русия, което според официални лица най-накрая ще сложи край на войната в Украйна. Според...
          Инциденти

          Тежки наводнения във Виетнам – има жертви

          Десислава Димитрова -
          Най-малко 15 души са загубили живота си, а други 19 са пострадали вследствие на проливните дъждове и поредица от свлачища, засегнали Виетнам през последните три дни.
          Правосъдие

          Върховният съд на Бразилия осъди 9 души за заговор за убийството на Лула да Силва

          Дамяна Караджова -
          Върховният съд на Бразилия осъди деветима души – осем военни офицери и агент на федералната полиция – за участие в заговор за убийството на президента

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions