36 ранени при руска дронова атака в Харков

Най-малко 36 души бяха ранени при руски нощен удар с дронове срещу Харков, съобщиха украинските власти. Това е третата атака в източна Украйна за последните три дни, докато Москва засилва ударите си срещу енергийната инфраструктура преди зимата.
Повече от 10 жилищни сгради, училище, супермаркет, подстанция на линейка и други обекти са пострадали. Сред ранените има две деца – на 9 и 13 години, диагностицирани с остра стресова реакция.
Спасителните екипи са евакуирали 48 души, включително три деца, от задимен вход на висока кооперация.
Тази сутрин цялата страна беше под въздушна тревога. Властите в западните области, включително Лвов, предупредиха населението за нови атаки с дронове и призоваха гражданите да не споделят информация за местоположения и щети.
Министерството на енергетиката съобщи за аварийни прекъсвания на тока в няколко региона вследствие на ударите.
Москва провежда най-мащабната си кампания срещу украинските газови и енергийни съоръжения от 2022 г. насам.
Междувременно президентът Володимир Зеленски обикаля европейските столици в опит да осигури допълнителна подкрепа за армията и енергийната мрежа на страната. На фронта украинските сили продължават да отбраняват източния регион, където руската армия е завзела още две села.
