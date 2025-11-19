36 ранени при руска дронова атака в Харков

Най-малко 36 души бяха ранени при руски нощен удар с дронове срещу Харков, съобщиха украинските власти. Това е третата атака в източна Украйна за последните три дни, докато Москва засилва ударите си срещу енергийната инфраструктура преди зимата.

Повече от 10 жилищни сгради, училище, супермаркет, подстанция на линейка и други обекти са пострадали. Сред ранените има две деца – на 9 и 13 години, диагностицирани с остра стресова реакция.

Спасителните екипи са евакуирали 48 души, включително три деца, от задимен вход на висока кооперация.

Тази сутрин цялата страна беше под въздушна тревога. Властите в западните области, включително Лвов, предупредиха населението за нови атаки с дронове и призоваха гражданите да не споделят информация за местоположения и щети.

Министерството на енергетиката съобщи за аварийни прекъсвания на тока в няколко региона вследствие на ударите.

Москва провежда най-мащабната си кампания срещу украинските газови и енергийни съоръжения от 2022 г. насам.

Междувременно президентът Володимир Зеленски обикаля европейските столици в опит да осигури допълнителна подкрепа за армията и енергийната мрежа на страната. На фронта украинските сили продължават да отбраняват източния регион, където руската армия е завзела още две села.