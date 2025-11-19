НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 19.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          36 ранени при руска дронова атака в Харков

          0
          23
          Снимка: БГНЕС
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Най-малко 36 души бяха ранени при руски нощен удар с дронове срещу Харков, съобщиха украинските власти. Това е третата атака в източна Украйна за последните три дни, докато Москва засилва ударите си срещу енергийната инфраструктура преди зимата.

          - Реклама -

          Повече от 10 жилищни сгради, училище, супермаркет, подстанция на линейка и други обекти са пострадали. Сред ранените има две деца – на 9 и 13 години, диагностицирани с остра стресова реакция.

          Спасителните екипи са евакуирали 48 души, включително три деца, от задимен вход на висока кооперация.

          Тази сутрин цялата страна беше под въздушна тревога. Властите в западните области, включително Лвов, предупредиха населението за нови атаки с дронове и призоваха гражданите да не споделят информация за местоположения и щети.

          Министерството на енергетиката съобщи за аварийни прекъсвания на тока в няколко региона вследствие на ударите.

          Москва провежда най-мащабната си кампания срещу украинските газови и енергийни съоръжения от 2022 г. насам.

          Междувременно президентът Володимир Зеленски обикаля европейските столици в опит да осигури допълнителна подкрепа за армията и енергийната мрежа на страната. На фронта украинските сили продължават да отбраняват източния регион, където руската армия е завзела още две села.

          Най-малко 36 души бяха ранени при руски нощен удар с дронове срещу Харков, съобщиха украинските власти. Това е третата атака в източна Украйна за последните три дни, докато Москва засилва ударите си срещу енергийната инфраструктура преди зимата.

          - Реклама -

          Повече от 10 жилищни сгради, училище, супермаркет, подстанция на линейка и други обекти са пострадали. Сред ранените има две деца – на 9 и 13 години, диагностицирани с остра стресова реакция.

          Спасителните екипи са евакуирали 48 души, включително три деца, от задимен вход на висока кооперация.

          Тази сутрин цялата страна беше под въздушна тревога. Властите в западните области, включително Лвов, предупредиха населението за нови атаки с дронове и призоваха гражданите да не споделят информация за местоположения и щети.

          Министерството на енергетиката съобщи за аварийни прекъсвания на тока в няколко региона вследствие на ударите.

          Москва провежда най-мащабната си кампания срещу украинските газови и енергийни съоръжения от 2022 г. насам.

          Междувременно президентът Володимир Зеленски обикаля европейските столици в опит да осигури допълнителна подкрепа за армията и енергийната мрежа на страната. На фронта украинските сили продължават да отбраняват източния регион, където руската армия е завзела още две села.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Докато Зеленски е в Турция, руските атаки поразяват Харков и Одеса

          Дамяна Караджова -
          Украинският президент Володимир Зеленски пристигна рано тази сутрин на работно посещение в Турция, където му предстои среща с президента Реджеп Ердоган.
          Политика

          Президентът Доналд Тръмп е на ход: Законът за досиетата на Епстийн чака подпи

          Дамяна Караджова -
          След интензивни политически часове на Капитолийския хълм и редица обществени реакции, Сенатът на САЩ одобри закона за публикуване на всички документи
          Икономика

          Гърция отпуска над 2 млрд. евро за подкрепа на доходите

          Георги Петров -
          Гръцкото правителство ще предостави над 2 милиарда евро през следващите месеци за подкрепа на доходите на гражданите на фона на растящите разходи за живот....

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions