528 сигнала за опасни храни: Европа алармира за токсини, България спря вноса на …

През октомври страните от ЕС са изпратили 528 нотификации в Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF), показват данни на Центъра за оценка на риска по хранителната верига. Това е осезаем ръст спрямо септември, когато предупрежденията бяха 434.
Само в категорията „Храни“ през октомври са подадени 480 уведомления, от които 218 са класифицирани като случаи със сериозен риск.
И този месец най-много сигнали има в категориите:
- Плодове и зеленчуци – 94;
- Ядки, продукти с ядки и семена – 59;
- Птиче месо и продукти от птиче месо – 38.
Салмонела, листериоза и ешерихия коли остават водещите патогени.
Салмонела е открита в над 40% от всички нотификации, основно в птиче месо с произход от Полша, Румъния, Унгария и Украйна.
Листериоза най-често се засича в риба и морски продукти от Германия, Нидерландия и Италия.
E. coli присъства в широк спектър храни – от плодове и зеленчуци до млечни и месни продукти, като най-много случаи са свързани с продукти от Испания, Полша, Италия и Индия.
През октомври са докладвани случаи на афлатоксини в ядки – фъстъци, шамфъстъци и лешници, с произход от Турция, Аржентина, Никарагуа, Бразилия и САЩ.
В сушени плодове, кафе и зърнени храни е открит охратоксин A, а тежки метали – живак, олово и кадмий – са засечени в рибни продукти и подправки от Испания, Мароко, Португалия и Китай.
Любопитна находка е установена в пратка кисели краставици от Индия, в която анализаторите откриват остатъци от парацетамол.
При внос от трети страни са засечени 62 активни вещества, от които 38 са напълно забранени за употреба в ЕС – сред тях хлорпирифос, ацетамиприд, клотианидин, имидаклоприд, както и етилен оксид, хлорфенапир, оксамил, метомил и други.
Най-често засегнатите стоки по страни са:
- Индия – 12 случая,
- Египет – 11,
- Турция – 8,
- Китай – 7.
През октомври са регистрирани 2 нотификации, при които България е посочена като страна на произход:
- билка очанка с претенция за органичен произход, но замърсена с кадмий и пиролизидинови алкалоиди;
- печени слънчогледови семки, замърсени със салмонела.
