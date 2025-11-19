НА ЖИВО
          528 сигнала за опасни храни: Европа алармира за токсини, България спря вноса на …

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          През октомври страните от ЕС са изпратили 528 нотификации в Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF), показват данни на Центъра за оценка на риска по хранителната верига. Това е осезаем ръст спрямо септември, когато предупрежденията бяха 434.

          Само в категорията „Храни“ през октомври са подадени 480 уведомления, от които 218 са класифицирани като случаи със сериозен риск.

          И този месец най-много сигнали има в категориите:

          • Плодове и зеленчуци – 94;
          • Ядки, продукти с ядки и семена – 59;
          • Птиче месо и продукти от птиче месо – 38.

          Салмонела, листериоза и ешерихия коли остават водещите патогени.
          Салмонела е открита в над 40% от всички нотификации, основно в птиче месо с произход от Полша, Румъния, Унгария и Украйна.
          Листериоза най-често се засича в риба и морски продукти от Германия, Нидерландия и Италия.
          E. coli присъства в широк спектър храни – от плодове и зеленчуци до млечни и месни продукти, като най-много случаи са свързани с продукти от Испания, Полша, Италия и Индия.

          През октомври са докладвани случаи на афлатоксини в ядки – фъстъци, шамфъстъци и лешници, с произход от Турция, Аржентина, Никарагуа, Бразилия и САЩ.
          В сушени плодове, кафе и зърнени храни е открит охратоксин A, а тежки метали – живак, олово и кадмий – са засечени в рибни продукти и подправки от Испания, Мароко, Португалия и Китай.

          Любопитна находка е установена в пратка кисели краставици от Индия, в която анализаторите откриват остатъци от парацетамол.

          При внос от трети страни са засечени 62 активни вещества, от които 38 са напълно забранени за употреба в ЕС – сред тях хлорпирифос, ацетамиприд, клотианидин, имидаклоприд, както и етилен оксид, хлорфенапир, оксамил, метомил и други.
          Най-често засегнатите стоки по страни са:

          • Индия – 12 случая,
          • Египет – 11,
          • Турция – 8,
          • Китай – 7.

          През октомври са регистрирани 2 нотификации, при които България е посочена като страна на произход:

          • билка очанка с претенция за органичен произход, но замърсена с кадмий и пиролизидинови алкалоиди;
          • печени слънчогледови семки, замърсени със салмонела.

          Тия отрови които свободно се освобождават от войтата в Украйна идват с дъжда тука и етоги в зеленчуци плодове,всичко така че някой като кажат ми то на младите какво ще остане?Ми кви млади бе то ние сме свършили та тях даги гледам,какво щяло да остане ми дръвце какво друго в тоя отровен свят.Наследството от хората (отрова)същото което наследих и аз от наще един фалос.

