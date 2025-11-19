НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 19.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          53 000 сигнала за домашно насилие през 2024 г.: МС представи нов механизъм за защита

          0
          2
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Над 53 000 сигнала за домашно насилие са подадени през 2024 г., стана ясно на брифинг, на който кабинетът представи новия Координационен механизъм за помощ и подкрепа на пострадалите от домашно насилие. По думите на вицепремиера Атанас Зафиров, делата, свързани с насилие в семейството, растат с между 25 и 30% годишно – тревожна тенденция, която засяга и деца.

          - Реклама -

          Работата по документа започва преди две години, когато специална работна група изготвя механизма, уреждащ как институциите трябва да си взаимодействат – от изпълнителната власт до местното самоуправление, администрациите и организациите, които работят по превенция и защита.

          528 сигнала за опасни храни: Европа алармира за токсини, България спря вноса на … 528 сигнала за опасни храни: Европа алармира за токсини, България спря вноса на …

          „Зад всяко дело стоят хора, семейства, травми и съдби. Законът за защита от домашно насилие вече постави ясни правила. Властта направи така, че той да заработи като единна система“, подчерта Зафиров.
          „Всички действия ще бъдат синхронизирани, за да има адекватна защита и жертвите да не бъдат разкарвани между институциите“, допълни той.

          Правосъдният министър Георги Георгиев определи новия механизъм като реална стъпка към работеща, координирана система:

          „Актът предвижда много ясен ред и механизъм за отговорност, правомощия и пътна карта за работа между институциите. В момента имаме адекватно законодателство по отношение на превенцията на домашното насилие“, заяви министърът.

          Той допълни, че вече се разкриват регионални центрове за правни консултации с адвокатските колегии, а финансирането за безплатна адвокатска помощ е увеличено с над 50% – около 5 млн. лева, с фокус върху жертвите.

          Според Георгиев в страната са подадени над 53 000 сигнала за домашно насилие през 2024 г., издадени са над 5000 ограничителни заповеди, а 70% от досъдебните производства през годината са свързани с телесни повреди.

          Над 53 000 сигнала за домашно насилие са подадени през 2024 г., стана ясно на брифинг, на който кабинетът представи новия Координационен механизъм за помощ и подкрепа на пострадалите от домашно насилие. По думите на вицепремиера Атанас Зафиров, делата, свързани с насилие в семейството, растат с между 25 и 30% годишно – тревожна тенденция, която засяга и деца.

          - Реклама -

          Работата по документа започва преди две години, когато специална работна група изготвя механизма, уреждащ как институциите трябва да си взаимодействат – от изпълнителната власт до местното самоуправление, администрациите и организациите, които работят по превенция и защита.

          528 сигнала за опасни храни: Европа алармира за токсини, България спря вноса на … 528 сигнала за опасни храни: Европа алармира за токсини, България спря вноса на …

          „Зад всяко дело стоят хора, семейства, травми и съдби. Законът за защита от домашно насилие вече постави ясни правила. Властта направи така, че той да заработи като единна система“, подчерта Зафиров.
          „Всички действия ще бъдат синхронизирани, за да има адекватна защита и жертвите да не бъдат разкарвани между институциите“, допълни той.

          Правосъдният министър Георги Георгиев определи новия механизъм като реална стъпка към работеща, координирана система:

          „Актът предвижда много ясен ред и механизъм за отговорност, правомощия и пътна карта за работа между институциите. В момента имаме адекватно законодателство по отношение на превенцията на домашното насилие“, заяви министърът.

          Той допълни, че вече се разкриват регионални центрове за правни консултации с адвокатските колегии, а финансирането за безплатна адвокатска помощ е увеличено с над 50% – около 5 млн. лева, с фокус върху жертвите.

          Според Георгиев в страната са подадени над 53 000 сигнала за домашно насилие през 2024 г., издадени са над 5000 ограничителни заповеди, а 70% от досъдебните производства през годината са свързани с телесни повреди.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Радослав Сикорски: Путин е виновен за Брекзит, каталунския сепаратизъм и Орбан

          Иван Христов -
          Варшава ще отговори на железопътния саботаж на Русия с повече от просто дипломатически средства, обяви днес, 19 ноември, полският вицепремиер и външен министър Радослав...
          Политика

          140 години от победата в Сръбско-българската война бяха отбелязани на Пантеона в Гургулят

          Никола Павлов -
          Президентът и върховен главнокомандващ Румен Радев почете паметта на героите от Сръбско-българската война на Пантеона в Гургулят и поздрави военнослужещите от Сухопътните войски по...
          Война

          Във Воронеж откриха отломки от ракета ATACMS, руската армия веднага „наказа“ изстрелялата я установка (ВИДЕО)

          Иван Христов -
          В района на Воронеж са открити отломките на американска ракета ATACMS, за която се предполага, че е била свалена, а според други твърдения е...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions