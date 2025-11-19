53 000 сигнала за домашно насилие през 2024 г.: МС представи нов механизъм за защита

Над 53 000 сигнала за домашно насилие са подадени през 2024 г., стана ясно на брифинг, на който кабинетът представи новия Координационен механизъм за помощ и подкрепа на пострадалите от домашно насилие. По думите на вицепремиера Атанас Зафиров, делата, свързани с насилие в семейството, растат с между 25 и 30% годишно – тревожна тенденция, която засяга и деца.

Работата по документа започва преди две години, когато специална работна група изготвя механизма, уреждащ как институциите трябва да си взаимодействат – от изпълнителната власт до местното самоуправление, администрациите и организациите, които работят по превенция и защита.

„Зад всяко дело стоят хора, семейства, травми и съдби. Законът за защита от домашно насилие вече постави ясни правила. Властта направи така, че той да заработи като единна система“, подчерта Зафиров.

„Всички действия ще бъдат синхронизирани, за да има адекватна защита и жертвите да не бъдат разкарвани между институциите“, допълни той.

Правосъдният министър Георги Георгиев определи новия механизъм като реална стъпка към работеща, координирана система:

„Актът предвижда много ясен ред и механизъм за отговорност, правомощия и пътна карта за работа между институциите. В момента имаме адекватно законодателство по отношение на превенцията на домашното насилие“, заяви министърът.

Той допълни, че вече се разкриват регионални центрове за правни консултации с адвокатските колегии, а финансирането за безплатна адвокатска помощ е увеличено с над 50% – около 5 млн. лева, с фокус върху жертвите.

Според Георгиев в страната са подадени над 53 000 сигнала за домашно насилие през 2024 г., издадени са над 5000 ограничителни заповеди, а 70% от досъдебните производства през годината са свързани с телесни повреди.