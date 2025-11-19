53 000 сигнала за домашно насилие през 2024 г.: МС представи нов механизъм за защита

Над 53 000 сигнала за домашно насилие са подадени през 2024 г., стана ясно на брифинг, на който кабинетът представи новия Координационен механизъм за помощ и подкрепа на пострадалите от домашно насилие. По думите на вицепремиера Атанас Зафиров, делата, свързани с насилие в семейството, растат с между 25 и 30% годишно – тревожна тенденция, която засяга и деца.
Работата по документа започва преди две години, когато специална работна група изготвя механизма, уреждащ как институциите трябва да си взаимодействат – от изпълнителната власт до местното самоуправление, администрациите и организациите, които работят по превенция и защита.
Правосъдният министър Георги Георгиев определи новия механизъм като реална стъпка към работеща, координирана система:
Той допълни, че вече се разкриват регионални центрове за правни консултации с адвокатските колегии, а финансирането за безплатна адвокатска помощ е увеличено с над 50% – около 5 млн. лева, с фокус върху жертвите.
Според Георгиев в страната са подадени над 53 000 сигнала за домашно насилие през 2024 г., издадени са над 5000 ограничителни заповеди, а 70% от досъдебните производства през годината са свързани с телесни повреди.
