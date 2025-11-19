Александър Димитров: Поех отбора, защото вярвам в играчите

„Тези играчи знам какво могат като качества, характер и манталитет. Поех отбора, защото вярвам в тях“, коментира националният селекционер Александър Димитров след първата си победа начело на България. Тя дойде с 2:1 над Грузия в последната квалификация за Мондиал 2026.

„Момчетата имат моето уважение. Стараха се, играха много сплотено и концентрирано. Играха всеотдайно. Начинът, по който влязоха в мача даде резултат. Заслужават го с работата си през тези няма и два месеца, откакто сме заедно“, каза още Димитров.

„Ние се изправихме срещу много сериозен и стойностен противник, участник на последното Европейско първенство, това беше част от нашия план за мача. Една от задачите беше да не получаваме гол, накрая всичко свърши добре“, добави селекционерът.

„Гледаме вече да правим, да създаваме ядро. Контузиите промениха някои неща. Не сме си правили експерименти, но ако имате предвид предния прозорец с 8 промени – трябваше да вкараме свежи хора с Испания“, завърши Димитров