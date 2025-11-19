НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 19.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Александър Димитров: Поех отбора, защото вярвам в играчите

          "Една от задачите беше да не получаваме гол срещу Грузия, накрая всичко свърши добре" - добави селекционерът

          0
          28
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          „Тези играчи знам какво могат като качества, характер и манталитет. Поех отбора, защото вярвам в тях“, коментира националният селекционер Александър Димитров след първата си победа начело на България. Тя дойде с 2:1 над Грузия в последната квалификация за Мондиал 2026.

          - Реклама -

          „Момчетата имат моето уважение. Стараха се, играха много сплотено и концентрирано. Играха всеотдайно. Начинът, по който влязоха в мача даде резултат. Заслужават го с работата си през тези няма и два месеца, откакто сме заедно“, каза още Димитров.

          „Ние се изправихме срещу много сериозен и стойностен противник, участник на последното Европейско първенство, това беше част от нашия план за мача. Една от задачите беше да не получаваме гол, накрая всичко свърши добре“, добави селекционерът.

          „Гледаме вече да правим, да създаваме ядро. Контузиите промениха някои неща. Не сме си правили експерименти, но ако имате предвид предния прозорец с 8 промени – трябваше да вкараме свежи хора с Испания“, завърши Димитров

          „Тези играчи знам какво могат като качества, характер и манталитет. Поех отбора, защото вярвам в тях“, коментира националният селекционер Александър Димитров след първата си победа начело на България. Тя дойде с 2:1 над Грузия в последната квалификация за Мондиал 2026.

          - Реклама -

          „Момчетата имат моето уважение. Стараха се, играха много сплотено и концентрирано. Играха всеотдайно. Начинът, по който влязоха в мача даде резултат. Заслужават го с работата си през тези няма и два месеца, откакто сме заедно“, каза още Димитров.

          „Ние се изправихме срещу много сериозен и стойностен противник, участник на последното Европейско първенство, това беше част от нашия план за мача. Една от задачите беше да не получаваме гол, накрая всичко свърши добре“, добави селекционерът.

          „Гледаме вече да правим, да създаваме ядро. Контузиите промениха някои неща. Не сме си правили експерименти, но ако имате предвид предния прозорец с 8 промени – трябваше да вкараме свежи хора с Испания“, завърши Димитров

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Ясни са 42 от отборите, които вече се класираха за Мондиал 2026

          Николай Минчев -
          Станаха ясни 42 от 48-те отбора, които ще участват в Световното първенство по футбол, което ще се проведе догодина в САЩ, Мексико и Канада.  Това...
          Футбол

          Георги Иванов: Искаме да настигаме Испания и Турция, нашият футбол е почти аматьорски

          Николай Минчев -
          Президентът на БФС Георги Иванов бе много шастлив след първата постигната победа на България в квалификациите за световното първенство през 2026 година. Родните национали...
          Футбол

          Какво се случи в последния ден от световните квалификации в зона „Европа“?

          Николай Минчев -
          Последният кръг от световните квалификации в зона "Европа" донесе и първа победа за националния отбор на България. Родните национали победиха гостуващия тим на Грузия...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions