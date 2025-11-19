Американската военна делегация в Киев е последният опит на Тръмп да спре войната в Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп изпрати високопоставена делегация от Пентагона в Киев за разговори на 19 ноември като част от последния опит на администрацията да възобнови преговорите с Русия за прекратяване на войната в Украйна, съобщиха висши американски служители пред The ​​Wall Street Journal.

- Реклама -

Според източници на изданието, министърът на армията Дан Дрискол, заедно с двама други генерали, е трябвало да проведе разговори с украинския президент Володимир Зеленски и други украински официални лица, както и с представители на военни и индустриални кръгове.

Дрискол възнамерява да се срещне по-късно и с руски официални лица.

„Решението на Белия дом да се свърже с Дрискол и висши военни офицери е продиктувано отчасти от убеждението, че Москва може да е по-отворена към преговори с военно посредничество, както и от разочарованието, че многобройни предишни опити са се провалили“, подчертават от WSJ.

По-специално, висш служител от администрацията подчерта:

„Секретар Дрискол пътува до Украйна, за да прегледа ситуацията на място. Той ще участва в срещи в Украйна и ще докладва за своите констатации на Белия дом. Президентът ясно заяви, че е дошло времето да се спрат убийствата и да се постигне споразумение за прекратяване на войната“.

В същото време друг служител отбеляза, че мисията на Дрискол е да възобнови мирните преговори от името на Тръмп.

Изданието уточнява, че министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет не е посещавал Киев, откакто встъпи в длъжност през януари, така че решението да се изпрати гражданският ръководител на армията, чиято работа е фокусирана върху обучението и екипирането на войници, е необичайно.

Един служител заяви пред репортери, че идеята да се изпрати Дрискол, съученик на вицепрезидента на САЩ Дж. Д. Ванс в Юридическия факултет на Йейл, в Украйна, а след това и в Русия, е възникнала по време на разговор между Тръмп и Ванс.

„Очаква се американската делегация в Киев, включително генерал Крис Донахю, върховен главнокомандващ на съюзническите сили на американската армия в Европа, и генерал Ранди Джордж, началник на щаба на армията, да обсъдят развитието на бойните полета, производството на оръжия и идеите за прекратяване на войната по време на престоя си в Украйна“, добавят от WSJ.

Подготовка за посещението на делегацията на Пентагона в Киев

Изданието припомни, че Донахю е играл ключова роля в доставките на оръжие за Украйна, датираща от времето му като командир на XVIII въздушнодесантен корпус на армията през 2022 г., когато е сформирано звено за координиране на военната помощ за Киев.

В същото време Стив Уиткоф, който е бил главен преговарящ на администрацията с Кремъл, е помогнал за подготовката на Дрискол за преговорите в Киев, казва един от официалните лица.

Според официални лица Дрискол и Джордж са отлетяли за Германия в понеделник, където са получили брифинг за разузнавателна информация от Донахю в американска военна база. По-конкретно, групата е обсъдила карти на бойните полета с войници, които работят в Украйна от много години. След това във вторник те отлетяха за Полша и късно същата вечер се качиха на нощен влак за Киев.

„От завръщането на Тръмп в Белия дом само няколко висши американски служители са посетили Украйна. Хегсет е разрешил посещението на висши военни, тъй като военните не могат да влизат в страната без разрешение от министъра на отбраната“, посочва един от служителите.