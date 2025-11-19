Американската военна делегация в Киев е последният опит на Тръмп да спре войната в Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп изпрати високопоставена делегация от Пентагона в Киев за разговори на 19 ноември като част от последния опит на администрацията да възобнови преговорите с Русия за прекратяване на войната в Украйна, съобщиха висши американски служители пред The Wall Street Journal.
Според източници на изданието, министърът на армията Дан Дрискол, заедно с двама други генерали, е трябвало да проведе разговори с украинския президент Володимир Зеленски и други украински официални лица, както и с представители на военни и индустриални кръгове.
Дрискол възнамерява да се срещне по-късно и с руски официални лица.
„Решението на Белия дом да се свърже с Дрискол и висши военни офицери е продиктувано отчасти от убеждението, че Москва може да е по-отворена към преговори с военно посредничество, както и от разочарованието, че многобройни предишни опити са се провалили“, подчертават от WSJ.
По-специално, висш служител от администрацията подчерта:
„Секретар Дрискол пътува до Украйна, за да прегледа ситуацията на място. Той ще участва в срещи в Украйна и ще докладва за своите констатации на Белия дом. Президентът ясно заяви, че е дошло времето да се спрат убийствата и да се постигне споразумение за прекратяване на войната“.
В същото време друг служител отбеляза, че мисията на Дрискол е да възобнови мирните преговори от името на Тръмп.
Изданието уточнява, че министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет не е посещавал Киев, откакто встъпи в длъжност през януари, така че решението да се изпрати гражданският ръководител на армията, чиято работа е фокусирана върху обучението и екипирането на войници, е необичайно.
Един служител заяви пред репортери, че идеята да се изпрати Дрискол, съученик на вицепрезидента на САЩ Дж. Д. Ванс в Юридическия факултет на Йейл, в Украйна, а след това и в Русия, е възникнала по време на разговор между Тръмп и Ванс.
„Очаква се американската делегация в Киев, включително генерал Крис Донахю, върховен главнокомандващ на съюзническите сили на американската армия в Европа, и генерал Ранди Джордж, началник на щаба на армията, да обсъдят развитието на бойните полета, производството на оръжия и идеите за прекратяване на войната по време на престоя си в Украйна“, добавят от WSJ.
Подготовка за посещението на делегацията на Пентагона в Киев
Изданието припомни, че Донахю е играл ключова роля в доставките на оръжие за Украйна, датираща от времето му като командир на XVIII въздушнодесантен корпус на армията през 2022 г., когато е сформирано звено за координиране на военната помощ за Киев.
В същото време Стив Уиткоф, който е бил главен преговарящ на администрацията с Кремъл, е помогнал за подготовката на Дрискол за преговорите в Киев, казва един от официалните лица.
Според официални лица Дрискол и Джордж са отлетяли за Германия в понеделник, където са получили брифинг за разузнавателна информация от Донахю в американска военна база. По-конкретно, групата е обсъдила карти на бойните полета с войници, които работят в Украйна от много години. След това във вторник те отлетяха за Полша и късно същата вечер се качиха на нощен влак за Киев.
„От завръщането на Тръмп в Белия дом само няколко висши американски служители са посетили Украйна. Хегсет е разрешил посещението на висши военни, тъй като военните не могат да влизат в страната без разрешение от министъра на отбраната“, посочва един от служителите.
Не знам даже защо си хабим времето с тези ПР мероприятия. Не съм видял каквато и да е индикация, че Зеленски има какъвто и да е интерес от това, което американците му предлагат.
Зеленски е напълно отдаден на войната! Европа също. Всички са обединени около принципа – да го наречем *той, Путин е за всичко виновен, ний сме целите в бяло* – че войната трябва да продължава и, дори да доведе до тотална разруха, това няма значение, защото има тотем, върху който да се прехвърли лошата карма.
Приемането, че каквото ще да става винаги ще могат да се изнесат към комфорна пенсия с куфари пълни с пари, също допринася към бойния дух.
