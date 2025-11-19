Ангел Славчев: Президентът да внесе същото предложение за референдум, но с утрешна дата

Това каза народният представител от партия „Възраждане“ Ангел Славчев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Славчев обясни, че в настоящия момента се губим между администрациите на Президентството и тази на Народното събрание, всяка твърди, че искането на Радев не е там. Той настоя за ново внасяне на този документ, за да може още следващата седмица депутатите да гласуват по него.
Народният представител коментира и темата за бюджета. Гостът определи намерението на председателя на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски, той и депутатите от неговата формация да дадат заплатите си за добавки за пенсионерите, като глупост. Той посочи, че всеки, който може да смята е наясно, че 300 000 лева, ако се разделят между 2 милиона пенсионери, ще увеличат пенсиите с няколко стотинки.
