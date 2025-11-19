Ангел Славчев: Президентът да внесе същото предложение за референдум, но с утрешна дата

„Президентът да внесе същото предложение за референдум, но с утрешна дата.“

Това каза народният представител от партия „Възраждане“ Ангел Славчев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Славчев обясни, че в настоящия момента се губим между администрациите на Президентството и тази на Народното събрание, всяка твърди, че искането на Радев не е там. Той настоя за ново внасяне на този документ, за да може още следващата седмица депутатите да гласуват по него.

„Призовах още вчера Софийския университет да уволни Наталия Киселова заради това, че наруши Конституцията“, каза още гостът.

Народният представител коментира и темата за бюджета. Гостът определи намерението на председателя на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски, той и депутатите от неговата формация да дадат заплатите си за добавки за пенсионерите, като глупост. Той посочи, че всеки, който може да смята е наясно, че 300 000 лева, ако се разделят между 2 милиона пенсионери, ще увеличат пенсиите с няколко стотинки.