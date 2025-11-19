НА ЖИВО
          Асен Асенов: Над 700 000 литра вода отпусна Държавният резерв за една година

          Снимка:БГНЕС
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Държавният резерв е осигурил над 700 000 литра питейна вода през последната година в помощ на засегнати от кризи населени места. Това заяви председателят на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ Асен Асенов в интервю за БГНЕС по повод 75 години от създаването на институцията.

          Асенов подчерта, че агенцията е една от най-старите структури в държавата и има ключова роля за националната сигурност. Днес тя е под прякото ръководство на Министерския съвет и премиера.

          Резервът поддържа широк асортимент от стоки – горива, смазочни материали, хранителни запаси, медицински изделия, болнично-домакинско имущество, както и индустриални материали като дървен материал и метали.

          „Поддържаме широк набор от стоки, за да сме готови да реагираме във всякаква ситуация“, подчерта Асенов.

          През последните години агенцията все по-често реагира на екстремни ситуации – най-вече при безводие и наводнения, които председателят определя като най-честите бедствия в мирно време.

          По Закона за запасите от нефт и нефтопродукти държавата поддържа 30-дневни запаси, а частните дружества – допълнителни 60 дни. Всички количества се съхраняват само на територията на България, за да може доставките да се осигурят буквално в рамките на ден след решение на Министерския съвет.

          Асенов разказа и за любопитни материали, които са били съхранявани в миналото – от мъжки бръсначи до касинки за медицински сестри и стари апарати за измерване на глутен в житото. Днес агенцията разчита на модерна техника за контрол на качеството на хлебното зърно – един от основните ресурси в резерва.

          Той подчерта важността на междуинституционалното сътрудничество и добави:

          „Ако всеки си върши работата добре, държавата ще върви много по-бързо напред.“

