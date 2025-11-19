Асен Василев: Спират се парите за касичките и бухалките и няма да се наложи вдигане на данъци и осигуровки

Лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев заяви пред журналисти в кулоарите на парламента, че повишаването на данъците и осигуровките може да бъде избегнато, ако бъдат спрени нерегламентираните разходи и злоупотреби в бюджета.

„Спират се парите за касичките, спират се парите за бухалките и не трябва да се вдигат нито данъците, нито осигуровките“, категоричен беше Василев. - Реклама -

Той подчерта, че има ясни планове за реформи:

такъв е представен от ПП,

както и алтернативен вариант, предложен от работодателските организации.

Според него двата подхода са сходни и се обединяват около необходимостта от прекъсване на непрозрачните разходни канали.

Изявлението на Асен Василев идва след провелия се председателски съвет, посветен на подготовката за разглеждането на бюджета в пленарната зала.

Припомняме, че вчера бюджетната комисия прие на първо четене трите ключови закона: