      сряда, 19.11.25
          Политика

          Асен Василев: Спират се парите за касичките и бухалките и няма да се наложи вдигане на данъци и осигуровки

          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев заяви пред журналисти в кулоарите на парламента, че повишаването на данъците и осигуровките може да бъде избегнато, ако бъдат спрени нерегламентираните разходи и злоупотреби в бюджета.

          „Спират се парите за касичките, спират се парите за бухалките и не трябва да се вдигат нито данъците, нито осигуровките“, категоричен беше Василев.

          Той подчерта, че има ясни планове за реформи:

          • такъв е представен от ПП,
          • както и алтернативен вариант, предложен от работодателските организации.
          Официално: Парламентът реши кога ще гласува бюджета Официално: Парламентът реши кога ще гласува бюджета

          Според него двата подхода са сходни и се обединяват около необходимостта от прекъсване на непрозрачните разходни канали.

          Изявлението на Асен Василев идва след провелия се председателски съвет, посветен на подготовката за разглеждането на бюджета в пленарната зала.

          Припомняме, че вчера бюджетната комисия прие на първо четене трите ключови закона:

          • бюджета на Националната здравноосигурителна каса,
          • бюджета на Държавното обществено осигуряване,
          • и държавния бюджет за 2026 г.

