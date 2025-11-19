НА ЖИВО
          НачалоСпорт

          Ашраф Хакими е №1 в Африка

          Педро Брито от Кабо Верде е най-добър треньор

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Ашраф Хакими беше избран за най-добър футболист на Африка за 2025 година на церемонията на CAF в Рабат.

          За Мароко това е първо подобно отличие от 1998 г., когато трофеят беше присъден на Мустафа Хаджи.

          За футболиста на ПСЖ сезонът беше исторически – той спечели всички възможни турнири с парижани и записа едни от най-впечатляващите показатели за краен защитник в модерния футбол. Хакими завърши кампанията с 11 гола и 17 асистенции в 55 мача, като беше решаващ в няколко ключови момента – включително с попадения в четвъртфиналите, полуфиналите и финала на Шампионската лига.

          Хакими се нарежда до имена като Садио Мане, Мохамед Салах, Пиер-Емерик Обамеянг, Дидие Дрогба, Самуел Ето’о, Яя Туре и Джордж Уеа.

          За треньор № 1 на годината бе избран селекционерът на националния отбор на Кабо Верде – Педро Брито – Бубиста.

          Вратарят на Мароко Ясин Буну (Ал Хилал) стана стана най-добър на този пост. Най-добрият млад играч също е от Мароко – Отмане Мамма от английския Уотфорд.

          - Реклама -

