Ашраф Хакими е №1 в Африка

Ашраф Хакими беше избран за най-добър футболист на Африка за 2025 година на церемонията на CAF в Рабат.

- Реклама -

За Мароко това е първо подобно отличие от 1998 г., когато трофеят беше присъден на Мустафа Хаджи.

За футболиста на ПСЖ сезонът беше исторически – той спечели всички възможни турнири с парижани и записа едни от най-впечатляващите показатели за краен защитник в модерния футбол. Хакими завърши кампанията с 11 гола и 17 асистенции в 55 мача, като беше решаващ в няколко ключови момента – включително с попадения в четвъртфиналите, полуфиналите и финала на Шампионската лига.

Хакими се нарежда до имена като Садио Мане, Мохамед Салах, Пиер-Емерик Обамеянг, Дидие Дрогба, Самуел Ето’о, Яя Туре и Джордж Уеа.

За треньор № 1 на годината бе избран селекционерът на националния отбор на Кабо Верде – Педро Брито – Бубиста.

Вратарят на Мароко Ясин Буну (Ал Хилал) стана стана най-добър на този пост. Най-добрият млад играч също е от Мароко – Отмане Мамма от английския Уотфорд.