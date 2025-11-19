Бензиностанциите на „Лукойл“ във Финландия затварят заради санкциите на САЩ

Финландската верига бензиностанции Teboil, собственост на руския петролен гигант „Лукойл“, съобщи в сряда, че се подготвя да затвори всички свои обекти в страната, тъй като запасите от гориво се изчерпват вследствие на американските санкции срещу компанията майка, предаде Ройтерс.

Според сайта на Teboil фирмата разполага с 430 бензиностанции във Финландия – около една пета от всички 2250 станции в страната, според доклад на индустриалната група от 2024 г., пише БНР.

„Бензиностанциите ще бъдат затваряни поетапно, когато наличното гориво се изчерпи“, заявиха от компанията.

Финландското транспортно министерство не е дало коментар на запитването на Ройтерс.

Санкциите, които САЩ наложиха миналия месец заради войната на Москва в Украйна, силно са нарушили международните операции на „Лукойл“.

Teboil е първата задгранична компания, притежавана от „Лукойл“, която обявява закриване заради ограниченията.

Ройтерс припомня, че преди дни „Лукойл“ обяви форсмажор в иракското си нефтено находище „Западна Курна 2“, след като Ирак спря всички плащания в пари и в суров петрол заради западните санкции. Междувременно изпълнител, работещ за „Лукойл“, се отказа от проекти за добив на петрол край Румъния, а в България бе назначен особен управител в рафинерията „Лукойл Нефтохим Бургас“.

В края на миналата седмица администрацията на американския президент Доналд Тръмп разреши на потенциални купувачи да започнат преговори с „Лукойл“ за придобиване на международните ѝ активи. Днес от Teboil заявиха, че очакват компанията да продаде и финландската ѝ мрежа от бензиностанции.

Миналия месец финландският орган за финансов надзор предупреди банките и другите институции под негов контрол да проявяват повишено внимание при работа с „Лукойл“ или с фирми, които компанията притежава пряко или косвено.