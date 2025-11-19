Боян Рашев: Китай много ясно намери себе си в борбата с климатичните промени

В интервю за предаването „Контра“ Боян Рашев подчертава рязката промяна в ролята на Китай в глобалната климатична политика. Държава, която дълго време отказваше да се включи активно в борбата с изменението на климата, днес е световен лидер във всички ключови зелени индустрии.

„Китай много ясно намери себе си в тази борба и много стратегически започна да използва това, което западният свят субсидираше и промотираше,“ посочва Рашев. - Реклама -

Докато Европа инвестираше в технологии и регулации, китайските производители превзеха пазара на соларни панели, батерии и компоненти за възобновяеми енергийни системи. Резултатът е, че континентът днес почти не произвежда стратегически зелени технологии и е зависим от Китай – държава, която едновременно е партньор и конкурент, допълни още Рашев.

Тази динамика поставя Европа пред труден избор: да възстанови индустриалния си капацитет или да приеме зависимост, която сама е създала, заключи Боян Рашев.