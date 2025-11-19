НА ЖИВО
          Божанков: Киселова направи това, което е необходимо за България, върна на Радев явна провокация

          В онзи момент Наталия Киселова направи това, което е необходимо за България – тя върна на президента Румен Радев една явна провокация. Един категоричен опит България да бъде спряна по пътя си към еврозоната.“
          Това заяви в кулоарите на парламента депутатът Явор Божанков.

          Поводът е решението на Конституционния съд, който вчера обяви, че като председател на Народното събрание Наталия Киселова неправомерно е отклонила предложението на президента за референдум с въпроса:

          „Съгласни ли сте България да въведе единната европейска валута „евро“ през 2026 г.?“

          Как се стигна до казуса

          Предложението на президента беше внесено в парламента – институцията, която единствена може да разреши провеждането на национален референдум.
          Тогавашният председател на Народното събрание Наталия Киселова обаче не допусна предложението за разглеждане.

          Като мотив тя посочи, че искането за референдум противоречи на закона и Конституцията, тъй като поставеният въпрос е извън компетентността на прякото народно допитване.

          Конституционният съд обаче прие, че отклоняването е било неправомерно.

          Реакцията на Божанков

          Според Божанков решението на Киселова тогава е било „правилна защита на националния интерес“, насочена към това да не се блокира процесът на присъединяване към еврозоната.

          Той определи действията на президента като „провокация“, която би могла да внесе хаос и да забави стратегически важни решения за страната.

