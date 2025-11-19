НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 19.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортВолейбол

          Цветан Соколов и Матей Казийски поведоха Халкбанк към класически успех

          0
          5
          Снимка: www.facebook.com/halkbanksk
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Матей Казийски и Цветан Соколов изиграха пореден силен двубоя за своя турски клуб Халкбанк (Анкара). Тимът, воден от Радостин Стойчев, победи у дома Бурса Бююкшехир Беледийе с 3:0 (25:21, 25:19, 25:21) в мач от 4-ия кръг на турската Ефелер Лига.

          - Реклама -

          Двубоят се игра пред 300 зретили в зала “Зираат Банккарт”.

          41-годишният Матей Казийски заби 16 точки (3 аса, 2 блока, 69% ефективност в атака – 33% перфектно и 67% позитивно посрещане – +11).

          Цветан Соколов стана най-резултатен за домакините със 17 точки (1 ас, 4 блока, 48% ефективност в атака- +11).

          Йоанди Леал се отличи с 16 точки (2 аса, 1 блок, 54%” ефективност в атака – 24% перфектно и 41% позитивно посрещане – +11).

          Петър Дирлич бе най-резултатен за Бурса с 13 точки.

          Матей Казийски и Цветан Соколов изиграха пореден силен двубоя за своя турски клуб Халкбанк (Анкара). Тимът, воден от Радостин Стойчев, победи у дома Бурса Бююкшехир Беледийе с 3:0 (25:21, 25:19, 25:21) в мач от 4-ия кръг на турската Ефелер Лига.

          - Реклама -

          Двубоят се игра пред 300 зретили в зала “Зираат Банккарт”.

          41-годишният Матей Казийски заби 16 точки (3 аса, 2 блока, 69% ефективност в атака – 33% перфектно и 67% позитивно посрещане – +11).

          Цветан Соколов стана най-резултатен за домакините със 17 точки (1 ас, 4 блока, 48% ефективност в атака- +11).

          Йоанди Леал се отличи с 16 точки (2 аса, 1 блок, 54%” ефективност в атака – 24% перфектно и 41% позитивно посрещане – +11).

          Петър Дирлич бе най-резултатен за Бурса с 13 точки.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Напредваме: България изпревари Бахрейн, Замбия и Ангола

          Николай Минчев -
          Националният отбор по футбол се изкачи с три места в обновената ранглиста на ФИФА за ноември месец. "Трикольорите" регистрират прогрес благодарение на победата си...
          Футбол

          Редуцираха санкцията за Локомотив Пловдив след ексцесиите срещу Ботев

          Николай Минчев -
          Апелативната комисия към Българския футболен съюз намали наказанието на Локомотив Пловдив, наложено от Дисциплинарната комисия след градското дерби с Ботев. Припомняме, че в края...
          Футбол

          Стилиян Петров: Искрен, дълбок, точен, ясен…СМЕЛ! Много адекватен Филип Кръстев

          Николай Минчев -
          Рекордьорът по мачове с националната фланелка на България – Стилиян Петров, остана впечатлен от изказването на Филип Кръстев след победата на „лъвовете“ с 2:1...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions