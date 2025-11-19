DeepState: ВСУ са заплашени от обкръжение на Гуляйполско направление

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са заплашени от обкръжение в района на Зелений Гай на Гуляйполско направление, показва последната карта на проекта DeepState.

Руснаците са напреднали рязко на юг, намалявайки разстоянието между сивата зона на изхода на този сектор до 3 км.

Руската армия е напреднала и на юг от Константиновка.