DeepState: ВСУ са заплашени от обкръжение на Гуляйполско направление

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са заплашени от обкръжение в района на Зелений Гай на Гуляйполско направление, показва последната карта на проекта DeepState.
Руснаците са напреднали рязко на юг, намалявайки разстоянието между сивата зона на изхода на този сектор до 3 км.
Руската армия е напреднала и на юг от Константиновка.
