      сряда, 19.11.25
          Война

          DeepState: ВСУ са заплашени от обкръжение на Гуляйполско направление

          Зелений Гай и Червоне
          Зелений Гай и Червоне
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са заплашени от обкръжение в района на Зелений Гай на Гуляйполско направление, показва последната карта на проекта DeepState.

          Руснаците са напреднали рязко на юг, намалявайки разстоянието между сивата зона на изхода на този сектор до 3 км.

          Руската армия е напреднала и на юг от Константиновка.

