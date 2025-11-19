НА ЖИВО
          Докато Зеленски е в Турция, руските атаки поразяват Харков и Одеса

          Украинският президент Володимир Зеленски пристигна рано тази сутрин на работно посещение в Турция, където му предстои среща с президента Реджеп Ердоган. Основната тема на разговорите – войната в Украйна и възможните пътища за нейното прекратяване.

          Докато дипломатическите усилия продължават, нощта в Украйна отново премина под звука на сирени. Повече от 30 души са били ранени при руска атака с дронове срещу Харков, втория по големина град в страната. Около 50 души са били евакуирани от многоетажна жилищна сграда, която е пострадала тежко от удара.

          Щетите са значителни – над 10 автомобила, жилища и магазини са засегнати от взривовете.

          Руска атака с дронове е регистрирана и срещу Одеса, третия по големина град в Украйна, съобщиха местните власти.

